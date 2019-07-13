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「內衣媽媽」綁架案嗆：享受完弄死她！離奇綑綁自拍　勒索兒子9萬

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▲▼「內衣媽媽」綁架案嗆：享受完弄死她！離奇綑綁自拍　勒索兒子9萬。（圖／翻攝微博）

▲「內衣媽媽」離奇綁架案！綁匪嗆：享受完弄死她。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

廈門發生一起離奇綁架案！楊姓男子報案，稱姊姊遭人綁架，且家屬陸續收到她僅穿桃紅色內衣、手腳被膠帶綑綁的影片，楊女兒子、弟弟都被勒索2萬人民幣（約台幣9萬元）贖金。警方出動搜救，並指導楊女兒子和綁匪談判，意外發現影片出現2大疑點，後來在交付贖金地點找到她，她才坦承是自導自演，要騙兒子的現金還債。

集安公安分局9日深夜接獲報案，楊男聲稱姊姊遭人綁架，且他和楊女兒子都收到楊女被綑綁影片，綁匪還囂張傳訊說「現在人在我手中最好別報警，要不然我弄死她」、「不過這人還挺潑辣」、「沒錢也行，慢慢折磨她還可以，享受幾天扔掉。」警方隨即出動大批人力展開地毯式搜索，並前往楊家調查。

▲▼「內衣媽媽」綁架案嗆：享受完弄死她！離奇綑綁自拍　勒索兒子9萬。（圖／翻攝微博）

▲▼「內衣媽媽」綁架案嗆：享受完弄死她！離奇綑綁自拍　勒索兒子9萬。（圖／翻攝微博）

▲▼「內衣媽媽」綁架案嗆：享受完弄死她！離奇綑綁自拍　勒索兒子9萬。（圖／翻攝微博）

▲兒子和綁匪談判，警方驚見影片疑點。

影片中，楊女嘴部被貼上黑色膠帶，雙手背在身後、腳踝也被粗繩綑綁，全身只穿一件桃紅色胸罩，蜷縮在地掙扎，一臉猙獰、雙眼充滿驚恐。警方從旁指導兒子與綁匪談判，對方多次拒絕視訊電話。

警方這時赫然發現影片有2大關鍵疑點，經仔細觀察，發現影片鏡片異常平穩，很可能是用手機架在地面拍攝，且楊女雖然表現驚恐，卻從沒有看向鏡頭外，彷彿房間內根本沒有其他人、綁匪。

一直到10日凌晨，警方偵查人員在BRT地下道發現疑似楊女的身影，她神情自然、走路正常，家屬指認確定是她，線報也傳出，楊女曾在該處活動，隨即調派人力前往搜索，結果真的找到失蹤的楊女。

楊女當場被嚇得腿軟，遭帶回訊問。她坦承，因欠下2萬元網路貸款，鄰近還款期限、卻無力償還，因此決定自編自導自演一場綁架大戲，將自己綑綁起來表演，勒索兒子，對子自己的行為感到相當後悔，已向警方、家人道歉，仍因涉詐騙罪遭刑事拘留。

▼「內衣媽媽」被抓下腿軟，坦承為了勒索兒子9萬還債。

▲▼「內衣媽媽」綁架案嗆：享受完弄死她！離奇綑綁自拍　勒索兒子9萬。（圖／翻攝微博）

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