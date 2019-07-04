影／挺韓台商喊九二共識「踢館」一家親　柯文哲笑回：台商更認同賺錢

記者陳政錄／上海報導

2019台北上海城市論壇今天上午在上海金山假日酒店開幕，廈門台商協會會長吳家瑩為促成「高雄-廈門雙城論壇」，特別前來取經，但被問到怎麼看柯、韓兩岸論述時，他表明「九二共識」最重要。對此柯文哲大笑回應，吳認同九二共識，「那是他認同，不過我想台商更認同賺錢。」

▲台北市長柯文哲在雙城論壇開幕式後，接受媒體聯訪。（圖／記者陳政錄攝）

上午開幕式上，在上海市長應勇致詞時重提「兩岸一家親」後，柯文哲也表明「兩岸一家親」、「五個互相」呼應，被視為在2020大選前敏感時機下，繼續於兩岸論述上打安全牌。

▲廈門台商協會會長吳家瑩出席2019雙城論壇。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，本次論壇除長三角地區台協力挺外，位於福建的廈門台協會長吳家瑩也特地趕來出席，表明希望為促成高雄和廈門的雙城論壇取經。

吳家瑩同時也是高雄市兩岸小組成員，因此他在接受媒體堵訪時，雖首先提到，在「兩岸一家親」基礎下，這個（台北上海雙城）論壇應該會辦得很好，但接著被問到自己身為高雄市長韓國瑜幕僚，立場是否尷尬，以及自身的兩岸論述時，他直言，「九二共識是最重要的。」

吳家瑩說，兩岸交流上，九二共識是最重要的基礎，也是自己的個人立場，一直都沒有變。

對此，柯文哲在主論壇後接受媒體聯訪時回應，兩岸一家親是一種態度的表示，並沒有涉及其他政治表態，「還是希望兩岸同文同種、可以合作」，因為經貿往來實在是太密切了。至於九二共識，柯文哲說，尊重過去互動的歷史事實，並未把話說死。

他補充，兩岸一家親的態度是大陸善待台灣的人民，台灣也善待大陸的人民，「人民最大福祉還是我們思考的最大的原則，所以也不要想太多。」

對於廈門台商特地前來上海參加以及其兩岸論述，柯文哲也說，「台商是這樣，哪裡有錢賺就去哪裡」，所以他在廈門做生意，上海有生意就跑來，也管不到他。

柯文哲還大笑回應，吳家瑩認同九二共識，「那是他認同，不過我想台商更認同賺錢。」