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適合養老的4座城市！海南「放寬免簽」最受外國人喜愛

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▲成都市。（圖／CFP）

▲成都市。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

在忙碌的生活中，偶爾會幻想一下自己的老年生活，甚至期許以後的自己能找一個風景優美、步調悠閒的地方度過餘生。而大陸不僅有許多名勝古蹟，更有不少具有獨特風格的城市，其中最適合養老的地方幾乎都在大陸南方，分別是四川成都、雲南昆明、福建廈門，以及海南三亞。

1.成都

成都是四川省中部的城市，有著「天府之國」的美名，更是西南地區最有名的旅遊城市；由於這裡地處成都平原，地理環境都非常不錯，熱情、繁華、時尚是它的表象。此外，來到四川成都一定要近距離看看可愛的大熊貓，牠們肥嘟嘟的身軀、呆萌黑眼圈，加上笨重又憨傻的一舉一動，絕對讓人看一眼就融化。

除了四川最有名的「川劇變臉」之外，成都的茶也能讓人感受到慢活的態度，竹靠椅、小方桌、三件頭蓋茶具，內在的靈魂並不是茶品和格調，而是那份悠閒。

此外，到了夜晚時刻，最熱門的就是大大小小的酒吧，無論是清吧還是high吧，都讓這座城市變得更加精彩。雖然成都近 2年來發展得非常快，但在這裡生活卻是非常悠閒的，有不少人住在這裡經常喝茶、曬太陽、打麻將，久而久之成都也成了適合養老的城市。

2.昆明

昆明是雲南的政治、經濟、文化、科技中心和交通樞紐，也是大陸西部地區的重要旅遊、商貿城市。這裡三面環山，海拔達2000米左右，不管是長期定居還是短期旅遊，都不會有高原反應的現象產生，更是閒晃發呆的好地方。

昆明有著春城之稱，擁有石林、滇池、九鄉、西山龍門、金馬雞碧廣場、圓通寺等等著名景點；此外，在市區北部擁有湖水碧綠、荷塘典雅的優美，夏季可以觀賞荷花，冬季時還可以餵養成千上萬的紅嘴鷗，如此風景如畫的城市，肯定是很多人心目中的養老勝地。

▲▼昆明滇池國際會展中心。（圖／CFP）

▲昆明滇池國際會展中心。（圖／CFP）

3.廈門

廈門位於福建省東南端，是東南沿海比較發達的城市，又被稱為「文藝小資」、「慢生活小城」。據悉，這座城市既有獨特的僑鄉風情，又有美味的海鮮佳餚，閩南特色小吃、各式的異國建築更是讓廈門有別具一格的氣質，因此非常適合散步、發呆、盡情的揮霍時間，以及度過晚年時光的地方。

▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

4.三亞

三亞位於海南陸地的最南端，是大陸最美的海濱城市之一，甚至已經成為很多老人心目中最愛的旅居地。這裡不僅氣候佳、空氣好、環境優，連一年四季都不冷，而且風景十分優美。此外，隨著國際旅遊島的打造，三亞還對不少國家的外國人施行免簽政策，因此也受到不少外國人喜愛。

▲▼海南省三亞市。（圖／CFP）

▲海南省三亞市。（圖／CFP）

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關鍵字：養老,四川,成都,三亞,昆明,廈門

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