嗆死＞燒死！京阿尼曝台人對火場無知　「喊火燒厝救人、拿濕毛巾」全迷思

▲原PO曝親身火場經歷，希望給大家一些警惕。（示意圖／記者趙永博攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭人惡意縱火，人員死傷慘重，事件震驚外界。一名網友看到網上討論後，忍不住在PTT發文問卦，說京阿尼縱火一案，是不是暴露台灣人對火場現場的無知，文中分享親身經驗，希望大家多一點火場認知，「很多人連這點該具備的常識都沒有」。

這位男網友在PTT的Gossiping板上發文，透露他曾遇過火災，而且是燒掉半棟透天的那種規模，發文目的是希望大家能多一點火場的認知，「小魯我告訴大家，親身在火災現場，看到了些什麼。」他說，如果不是消防員，一般人可能一輩子都不會經歷火災現場。

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▲京阿尼18日上午遭縱火，造成慘重死傷。（圖／達志影像／美聯社）

「雖然根據統計，一個人平均一輩子會遇到一次火災，但畢竟是平均」，原PO表示，剛好他有這個一般人不想碰到的經驗，加上他以前都很認真地看逃生宣導，「在這邊跟大家提醒幾個重點，也許是常識，但真的很難過，很多人連這點該具備的常識都沒有。」

原PO接著提出5點，分享親身火場經驗，希望給大家一點警惕：

1.「火災現場是黑暗的，絕對不是電視劇裡面那種看的到樑柱倒下來、看的到人在慘叫的表情那種場面」

原PO說，他當初被濃煙嗆醒，一開房門外面是黑暗一片，看得到火光，但除了火光跟濃煙之外，牆壁、地板、家具什麼都看不到。

2.「被濃煙嗆死的、被濃煙嗆昏才被燒死的，遠遠大於醒著活活被燒死的人數」

原PO提醒，其實火災現場，「濃煙」才是大敵。

3.「火是往上燒的，濃煙也是向上跑的」

原PO透露，他事後在做現場打掃的時候，整個起火樓層的牆壁都很明顯變成黑白兩層，所以在逃生時，要記得保持低姿勢，才不會吸入濃煙。

▲原PO說，火災現場「濃煙」才是大敵。（示意圖／記者陳玉翻攝）

4.「火災現場不會有電影裡面的那些轟隆轟隆鬼音效，除了一些家用化學品如沐浴乳之類受熱反應會有一些爆裂聲，但基本上是無聲的，煙霧的大量粉塵會阻擋聲音傳導」

原PO指出，他從二樓被煙嗆醒，一直到逃生到一樓安全為止，都聽不到樓下有聲音，還以為樓下的人都不知道樓上火燒了，「那時候超絕望，超希望樓下衝上來一個消防員把我帶出去。」

原PO說，他逃到一樓之後，其他人都說，他們有一直在樓下大喊「輝修楚輝修楚」，但他在二樓完全沒聽到。當時他在二樓也不斷的大喊，一樓的朋友說完全沒聽到我聲音，「消防隊還沒來的時候我們自己排除一二樓樓梯口的火勢，對著三樓的住戶大喊，他們也完全聽不到，最後他們也是自己發現濃煙，才知道火警。」

幸好三樓都有做好濃煙的保護措施沒被嗆死、嗆昏，加上已經確保了逃生通道，才得以逃過一劫。

5.「厚棉被、床墊會有餘燼」

原PO說，這一點他是看過消防漫畫才知道的，沒想到在自己身上印證了。他回憶當時，說消防隊撲滅火勢之後就離開了，幾個人收拾現場到晚上，終於一路清到起火點的房間，燒焦的棉被跟床墊還在現場，「我們想拿去丟掉，我突然想起漫畫裡面那個橋段，叫旁邊夥伴準備水管，他們本來不信，我把棉被一掀起來，下面都是火。」

▲厚棉被、床墊會有餘燼。（示意圖／pixabay）

貼文吸引許多人討論，「台灣都一堆垃圾違停擋路了，是能多有知」、「當下很難反應，我覺得我死在那邊機率蠻高」、「棉被就像金紙，攪一攪又燒起來了，熱量藏在裡面遇到空氣就復燃了，很多火場復燃都是這樣」、「我只記得，能往下逃就往下逃，往下逃不了就躲房裡（不要浴室廁所）關門。」

其中還有人表示，「火場非常可怕，根本什麼都看不到，一定要用濕毛巾掩住口鼻，不然會嗆昏，失火過才知道火災真的超級可怕。」馬上被其他網友打臉，「是想殺人嗎」、「別亂教啦，我去學校宣導的時候小學生也是說濕毛巾蓋口鼻……結果是老師亂教」、「濕毛巾是完全擋不住濃煙粒子的侵襲」、「濕毛巾完全無法擋住濃煙中的毒氣和高溫好嗎？」

有人則是提到「以前公司的消防演練，火警按下去，鐵捲門就自動下來把人關住」，原PO則補充，「那個叫防火門，你去百貨或是商場，看到地上有黃線或紅線的，你往上看一定會看到鐵捲門，這是為了限制火勢發展，依照消防法規，防火門下方不得放置任何物品，若是你看到這些線上面有桌椅或是專櫃，一定要檢舉，這是攸關人命的。」

至於原PO文中提到，幾個人試圖幫助三樓屋主逃生的事，有網友認為相當危險，「除非火真的不大，否則非專業人士不要試圖去滅火」；原PO則說，「當時我們自行滅火的時候，我心裡也有點反對，那火勢很明顯已經不是我們能控制的了，但是因為三樓有屋主的兒子、媳婦 還有3歲的金孫，左鄰右舍也紛紛過來幫忙，大家合力也才勉強把樓梯口打開。」

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▼原PO認為，台灣人對火災現場算無知。（示意圖／記者黃孟珍翻攝）