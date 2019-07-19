　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嗆死＞燒死！京阿尼曝台人對火場無知　「喊火燒厝救人、拿濕毛巾」全迷思

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲原PO曝親身火場經歷，希望給大家一些警惕。（示意圖／記者趙永博攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭人惡意縱火，人員死傷慘重，事件震驚外界。一名網友看到網上討論後，忍不住在PTT發文問卦，說京阿尼縱火一案，是不是暴露台灣人對火場現場的無知，文中分享親身經驗，希望大家多一點火場認知，「很多人連這點該具備的常識都沒有」。

這位男網友在PTT的Gossiping板上發文，透露他曾遇過火災，而且是燒掉半棟透天的那種規模，發文目的是希望大家能多一點火場的認知，「小魯我告訴大家，親身在火災現場，看到了些什麼。」他說，如果不是消防員，一般人可能一輩子都不會經歷火災現場。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 日本知名動畫公司「京都動畫」（Kyoto Animation，又稱「京阿尼」）18日上午遭縱火。（圖／達志影像／美聯社）

▲京阿尼18日上午遭縱火，造成慘重死傷。（圖／達志影像／美聯社）

「雖然根據統計，一個人平均一輩子會遇到一次火災，但畢竟是平均」，原PO表示，剛好他有這個一般人不想碰到的經驗，加上他以前都很認真地看逃生宣導，「在這邊跟大家提醒幾個重點，也許是常識，但真的很難過，很多人連這點該具備的常識都沒有。」

原PO接著提出5點，分享親身火場經驗，希望給大家一點警惕：

1.「火災現場是黑暗的，絕對不是電視劇裡面那種看的到樑柱倒下來、看的到人在慘叫的表情那種場面」

原PO說，他當初被濃煙嗆醒，一開房門外面是黑暗一片，看得到火光，但除了火光跟濃煙之外，牆壁、地板、家具什麼都看不到。

2.「被濃煙嗆死的、被濃煙嗆昏才被燒死的，遠遠大於醒著活活被燒死的人數」

原PO提醒，其實火災現場，「濃煙」才是大敵。

3.「火是往上燒的，濃煙也是向上跑的」

原PO透露，他事後在做現場打掃的時候，整個起火樓層的牆壁都很明顯變成黑白兩層，所以在逃生時，要記得保持低姿勢，才不會吸入濃煙。

▲沙鹿火災。（圖／記者陳玉翻攝）

▲原PO說，火災現場「濃煙」才是大敵。（示意圖／記者陳玉翻攝）

4.「火災現場不會有電影裡面的那些轟隆轟隆鬼音效，除了一些家用化學品如沐浴乳之類受熱反應會有一些爆裂聲，但基本上是無聲的，煙霧的大量粉塵會阻擋聲音傳導」

原PO指出，他從二樓被煙嗆醒，一直到逃生到一樓安全為止，都聽不到樓下有聲音，還以為樓下的人都不知道樓上火燒了，「那時候超絕望，超希望樓下衝上來一個消防員把我帶出去。」

原PO說，他逃到一樓之後，其他人都說，他們有一直在樓下大喊「輝修楚輝修楚」，但他在二樓完全沒聽到。當時他在二樓也不斷的大喊，一樓的朋友說完全沒聽到我聲音，「消防隊還沒來的時候我們自己排除一二樓樓梯口的火勢，對著三樓的住戶大喊，他們也完全聽不到，最後他們也是自己發現濃煙，才知道火警。」

幸好三樓都有做好濃煙的保護措施沒被嗆死、嗆昏，加上已經確保了逃生通道，才得以逃過一劫。

5.「厚棉被、床墊會有餘燼」

原PO說，這一點他是看過消防漫畫才知道的，沒想到在自己身上印證了。他回憶當時，說消防隊撲滅火勢之後就離開了，幾個人收拾現場到晚上，終於一路清到起火點的房間，燒焦的棉被跟床墊還在現場，「我們想拿去丟掉，我突然想起漫畫裡面那個橋段，叫旁邊夥伴準備水管，他們本來不信，我把棉被一掀起來，下面都是火。」

▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲厚棉被、床墊會有餘燼。（示意圖／pixabay）

貼文吸引許多人討論，「台灣都一堆垃圾違停擋路了，是能多有知」、「當下很難反應，我覺得我死在那邊機率蠻高」、「棉被就像金紙，攪一攪又燒起來了，熱量藏在裡面遇到空氣就復燃了，很多火場復燃都是這樣」、「我只記得，能往下逃就往下逃，往下逃不了就躲房裡（不要浴室廁所）關門。」

其中還有人表示，「火場非常可怕，根本什麼都看不到，一定要用濕毛巾掩住口鼻，不然會嗆昏，失火過才知道火災真的超級可怕。」馬上被其他網友打臉，「是想殺人嗎」、「別亂教啦，我去學校宣導的時候小學生也是說濕毛巾蓋口鼻……結果是老師亂教」、「濕毛巾是完全擋不住濃煙粒子的侵襲」、「濕毛巾完全無法擋住濃煙中的毒氣和高溫好嗎？」

有人則是提到「以前公司的消防演練，火警按下去，鐵捲門就自動下來把人關住」，原PO則補充，「那個叫防火門，你去百貨或是商場，看到地上有黃線或紅線的，你往上看一定會看到鐵捲門，這是為了限制火勢發展，依照消防法規，防火門下方不得放置任何物品，若是你看到這些線上面有桌椅或是專櫃，一定要檢舉，這是攸關人命的。」

至於原PO文中提到，幾個人試圖幫助三樓屋主逃生的事，有網友認為相當危險，「除非火真的不大，否則非專業人士不要試圖去滅火」；原PO則說，「當時我們自行滅火的時候，我心裡也有點反對，那火勢很明顯已經不是我們能控制的了，但是因為三樓有屋主的兒子、媳婦 還有3歲的金孫，左鄰右舍也紛紛過來幫忙，大家合力也才勉強把樓梯口打開。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼原PO認為，台灣人對火災現場算無知。（示意圖／記者黃孟珍翻攝）

▲後龍1處民宅14日凌晨發生雷擊引發大火事件，整間堆滿木柴的倉庫付之一炬，幸好沒有人受困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

ET快訊
女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片
好萊塢DC片場爆意外！飛車殘骸射出　幕後人員當場被砸死
直搗苗栗西勢美！爆乳泰妹「極樂床照」曝光　手握千元鈔爽笑

關鍵字：京阿尼,縱火,火災,火場,,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「30腳黃紋怪蟲」爬駕駛座！網勸別怕：快帶回家　實用功能曝光

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

影／連滴妹都錯！100ml不是「莫」台灣人超愛亂唸　美國留學生解答了

暴雨狂炸台南！辦桌會場一秒成「真．流水席」　他傻眼：還撈到藍白拖

影／網聊3個月！美國留學哥一張「吊嘎躺床照」Man爆　她南下見本人…崩潰落跑

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

影／開車下山剎車失靈...高速直衝他褲底一包！冷靜緊抓手剎　安全下莊全網讚翻

小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

兒住校豁達放手：有事自己處理！聽他被巴頭　老爸這樣說...網讚翻：支持你

在家顧孩0收入！老公笑求「妳電費付一半」　人妻靠存款養2兒：我玻璃心？

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

兒住校豁達放手：有事自己處理！聽他被巴頭　老爸這樣說...網讚翻：支持你

在家顧孩0收入！老公笑求「妳電費付一半」　人妻靠存款養2兒：我玻璃心？

台日觀光再進一步！　台鐵推「JR四國版三支線周遊券」

嗆死＞燒死！京阿尼曝台人對火場無知　「喊火燒厝救人、拿濕毛巾」全迷思

矯正板機指！1歲兒半夜突爬起來玩　媽早上一看抓狂：心機哪來的...曝背後辛酸

帶兒上親子廁所！他驚喊：馬麻妳下面OO好長　正妹媽深吸一口：我生的...

遊覽車司機硬闖蘇花公路！　霸氣大叔「肉身擋車」驚險面對面　網罵爆

影／暖濕水氣＋西南風增強！下午雨襲南台灣　氣象局曝「雨停時間」

受低氣壓影響！40航次取消　19日海陸空交通懶人包

天生鬥雞眼！「國術館的貓」搞笑戲超足　網狂存圖做表情包

高市府近期改組傳陳雄文進小內閣　韓國瑜：調整人事勢在必行

東岸挺洋基、西岸挺道奇　球迷看好世界大賽對決

京阿尼大火燒毀原稿！影響新作劇場版上映　京版電車延後合作活動

快訊／中午過後沒退房！飯店業者報警　破門見「男子躺床」已屍僵

世足資格賽／泰越由日韓總教練指揮　西野朗對朴恒緒

三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

重機展／宏佳騰「4輪重機」4D 400開放體驗 打破摩托車危險迷思！

曾莞婷時隔4年「大旁分→短斜瀏海」　回眸輕勾嘴角…網友全暴動！

小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

生活熱門新聞

連滴妹都錯！100ml不是「莫..

她離婚一周見「2條紅線」哭了　..

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣..

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶..

日本名店來台倒光？他揭台人劣根..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

LINE主題用3天　他曝永久免..

台灣人早上不洗澡？他「國際時間..

8縣市豪大雨　高屏、台東防致災..

麵包車大哥「收攤喊一句」暖翻　..

網聊超Man留美哥3個月！她見..

吃貨手繪台南地圖　千人秒存：照..

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲..

開車下山剎車失靈！他冷靜緊抓手..

更多熱門

相關新聞

同居女欲分手　男縱火洩恨被送辦

桃園市廖姓男子與同居女友因細故爭吵，女友欲分手引起廖不滿，今年5月間廖男在女友租屋處播撒松香水在棉被上，再以打火機點燃縱火後離開現場，火勢瞬間竄起，燒毀屋內裝潢還波及隔鄰住戶，幸好消防人員及時趕來撲滅火勢，未釀成更大災害；檢方偵結依放火燒毀現供人使用之住宅罪提起公訴。

在家顧孩0收入！老公「妳電費付一半」

阿公呆站京阿尼現場：孫女在3樓

京阿尼痛失頂尖人才　網：10年內恐難恢復

京阿尼縱火男　傳先砍人後放火

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面