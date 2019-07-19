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孫女辦公室在3樓…　69歲阿公茫然呆站京阿尼縱火現場

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▲▼日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）。（圖／路透）

▲日本京都動畫（京都アニメーション，又稱京阿尼）火災現場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

京都市伏見區「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）昨（18日）遭惡意縱火，造成33人喪生，35人受輕重傷。根據了解，當時現場聚集許多民眾，其中一位69歲阿公茫然地站在原地，他表示，21歲的孫女是京阿尼的員工，辦公室就在3樓，但是早上開始卻與家人失去聯繫。

日媒《週刊文春》報導，這位阿公聽見消息時大吃一驚，趕緊連絡孫女，卻得不到任何回應。他表示，孫女已經被確認失蹤，名字卻沒有出現在送醫名單上面，「我看著電視，難過得說不出任何話來。」

▲▼日本京都動畫（又稱京阿尼）遭惡意縱火。（圖／路透）

▲哀悼花束。（圖／路透）

阿公說，孫女從小就非常喜歡畫畫，2年前來到京阿尼上班，工作非常認真，「我們上禮拜才見面。她說，看見動畫上出現自己的名字，真的好開心。她開始賺錢以後，還買廣島東洋鯉魚隊的辭典送給我。」

根據日媒報導，縱火犯是一名41歲男子，疑似不滿作品結局，嘴巴碎念「去死吧」，將疑似汽油的液體潑灑在京阿尼一樓玄關後點燃。由於失火範圍廣大，嫌犯也被燒傷，已經被送進加護病房，且狀況不甚理想，警方想訊問都相當困難，據傳已無生命跡象。

日本京都動畫成立於昭和56年（西元1981年），至今創作出《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《Free！》等知名作品，也協力製作《蠟筆小新》、《名偵探柯南》、《魔女宅急便》、《劇場版神奇寶貝》、《紅豬》和《平成狸合戰》等經典。消息傳出後，全球動漫迷都表示痛心，感嘆這天簡直是「動漫國殤日」，還有人形容此事是「動畫界的巴黎聖母院」，網路上也出現#PrayForKyoani的哀悼標籤。

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關鍵字：京阿尼,京都動畫,京都アニメーション,縱火,動漫,PrayForKyoani,日韓要聞

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