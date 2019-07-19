京阿尼嫌「背包藏多刀」！傳先砍人再縱火　警展開現場搜查

▲ 日媒指出，事發當下共有74名員工正在大樓內，其中33人死亡，另外35人輕重傷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本京都動畫（又稱京阿尼）18日遭惡意縱火奪走33條人命，警消單位今（19日）上午9時30分左右展開現場搜查行動，依據縱火、殺人等罪名理由赴現場取證。但當時男嫌除了隨身攜帶汽油罐之外，也發現多把刀，外界推測，嫌犯很有可能是先朝多人行刺後，才放火焚燒工作室。

綜合NHK、AERA等日媒報導，警方已確認縱火的41歲男嫌身分，但目前並未對外公開。據瞭解，嫌犯因臉部、腿部嚴重燒傷正在醫院接受治療，警方待他的身體狀況好轉後，再來詳細調查犯案原因動機。

據悉，身穿紅色上衣的嫌犯縱火後隨即朝著車站的方向逃跑，雙腿、上身及頭髮都有被火燒過的痕跡，最終被警方逮捕。只不過，當時嫌犯攜帶的背包當中，裝著多把刀，推測嫌犯很有可能是先朝多人行刺後，才放火焚燒工作室。

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

警方消息人士透露，被拘留的男子並非京阿尼的職員，但已知「他曾在2012年在茨城縣持刀搶劫超商，隨後被逮捕並服刑，出獄後住在埼玉縣」。此外，男嫌儘管坦承抱持恨意犯案，但具體狀況仍有待確認。

報導指出，京阿尼事前曾收到許多恐嚇訊息及電話，且公司網站的留言板也有「殺死職員」等文字，目前警方正在調查相關內容是否就是嫌犯上傳。

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