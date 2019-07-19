聚餐加店家Line打95折　他結帳後遲疑「該退18元給朋友嗎」：只有我知情

▲聚餐示意圖。（圖／Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

一般聚餐時，如果沒有辦法把零頭分清，或是有小數點，通常大家都不會很在意多付塊零錢。不過一名網友日前就因為打折一事煩惱，原來他因為加入店家帳號好友得到一點小折扣，卻不知該不該把零錢分下去給一起吃飯的朋友；貼文隨後則是掀起網友論戰。

一名網友在PTT女孩版上發文，他表示日前和朋友們一起聚餐，結帳時由他代表到櫃台付錢，店家這時表示如果加Line和IG的話，可以打95折，也就是說一個人的費用從原本的360元變成342元。

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然而這時他卻遲疑了，還詢問鄉民「會退這18塊給朋友嗎？」他表示一方面打折的事情只有他一人知道，加上要退7、8個人18塊的零錢，一來一往實在有些麻煩；另一個想法則是「大家一起吃飯，一起打折，當然要退給大家。」希望網友們給出自己的意見。

▲要變出很多零錢，對原PO來說可能是件麻煩事。（圖／記者莊智勝攝）

對此，主張「分享」的網友表示，即使大家不一定會收這些零錢，但還是有必要說一下，「我連刷卡的回饋都會分出去」、「至少要說吧，讓朋友自己決定要不要這些零錢」、「任何事都要誠實告知好嗎」、「會耶，小事看人品」、「刻意不說有種硬要凹的感覺」、「我還會退整數20給他們咧」。

然而也有人認為，既然朋友沒有加店家的好友，就沒有享有優惠的權利，「你拿你自己的帳號爭取來的。折扣是大家一起參與活動，不是一個人帶頭做額外的事情當義務」、「這又不是原本店家就給的優惠，想要的話為啥結帳都不搶著去結」。

另外也有人表示，最好是根據同行朋友的個性決定，有的人就是每一塊錢都要算清楚，這種就一定要說，無須為了計較小錢影響友情。

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