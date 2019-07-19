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碼頭空位好多！他坐下享用三明治「後腦一痛」慘劇發生　5秒霸凌實錄網笑噴

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▲▼ 網友在舊金山被海鷗霸凌 。（圖／原PO授權提供）

▲ 價值三百多元的蟹肉三明治 。（圖／原PO授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

許多觀光區的動物，如猴子、海鷗和鴿子等，不僅不害怕人類，還會囂張和人類搶食。一名男網友日前到美國舊金山的碼頭邊，買了一份蟹肉三明治準備好好享用，沒想到卻太大意，導致被海鷗攻擊，短短5秒讓他從天堂掉到地獄，悲慘遭遇也讓網友不爭氣地笑了。

一名男網友在PTT笨版發文，分享自己在美國的悲慘經歷。他表示自己日前在舊金山的碼頭散步時，看到一家賣螃蟹三明治的店家，「不看到還好，一看就好想吃」，於是就買了一個11.75美金（約台幣365元）的三明治來吃。

請繼續往下閱讀...

原PO享用之前，還拿起手機拍了照，只見麵包裡夾了滿滿的蟹肉，光用看的就能想像，一口咬下後口腔裡必定充滿海味，令人垂涎。

「然而，這就是一切悲劇的開始。」原PO隨後發現附近有幾張椅子，但是「剛好」都沒有人坐，他也不疑有他地就坐下，準備要享用他的點心，「吃了一口，哇！好多螃蟹肉！」這時，正沉浸在喜悅裡、準備吃第二口的原PO突然後腦一陣疼痛，正要反應過來時，一隻海鷗竟從後面衝過來，還把他的螃蟹三明治撞到地上，讓他當場嚇傻。

▲▼ 網友在舊金山被海鷗霸凌 。（圖／原PO授權提供）

▲ 網友在舊金山「被海鷗霸凌」，5秒後肉全被搶光 。（圖／原PO授權使用）

原PO還說，其他的海鷗看到食物落地後，竟然就像「搶特價的大媽」一樣蜂擁而上，瘋狂搶食螃蟹肉；經過5秒後，三明治的肉也被搶光，只剩下一隻落後的海鷗孤單地啃食剩下的麵包，讓目睹一切的原PO好震驚，也才明白為何椅子都沒人坐。

奇遇貼文一出，立刻被鄉民推爆，「天啊你只咬一口耶」、「既然海鷗搶你的食物，不如我們把牠...」、「出國沒先打聽海鷗很派嗎XD我第一次去漁人碼頭想買炸魚薯條就被阻止，親戚說會被海鷗搶劫」、「被海鷗霸淩了」、「真的幫食物拍遺照」、「舊金山的海鷗真的很兇」。

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關鍵字：PTT,海鷗,三明治,舊金山

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