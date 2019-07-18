不滿蔡英文！喜樂島聯盟20日組黨　盼自推總統立委候選人

▲部分獨派人士不滿總統蔡英文領導的民進黨，號召另組喜樂島聯盟。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

獨派團體「喜樂島聯盟」預計20日將正式組黨，部分不滿總統蔡英文的獨派人士，期待藉此集結深綠及獨派力量，爭取國會席次來制衡民進黨。由前民視董事長郭倍宏號召成立的喜樂島聯盟則預計要在20日於集思台大會議中心舉辦政黨成立大會。

根據「喜樂島聯盟」政黨成立大會創黨黨員邀請函內容指出，成立宗旨是為實現絕大多數台灣人民「反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、加入聯合國」的心願，並將「致力司法改革、堅守公平正義、 推動族群平等、建構均富經濟」，使台灣成為一個真正有人權、有尊嚴、有國格的正常化國家，以及兩千三百多萬住民及子子孫孫共享繁榮昌盛的喜樂島。

喜樂島聯盟在邀請函中公布標章及意涵，強調以充滿旺盛生命力的大鯨，象徵生養兩千三百萬自由靈魂的台灣島嶼，背負著玉山等268座三千公尺以上高峰，昂首游向大洋，寓意台灣人向全世界宣示獨立建國的意志；翠青的星空下，勇敢的台灣人秉持無以倫比的信心迎向未來挑戰，企盼創立一個以台灣為名、堅守公平正義及族群平等的幸福國家。

喜樂島聯盟政黨籌備委員會成員劉敬文（妖西）日前指出，喜樂島聯盟政黨成立大會預計在20日舉辦，希望能推出2020總統候選人、不分區與至少10席的區域立委。