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丹娜絲颱風逼近！全聯蔬菜備貨增3倍　產銷空心菜促銷價29元

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▲▼全聯 。（圖／資料照）

▲每當颱風來襲，許多民眾都會湧進全聯搶購物資。（圖／資料照，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

丹娜絲颱風持續逼近，氣象局已針對台東、屏東及恆春半島發布陸上颱風警報。對此，全聯也針對民眾防颱需求，特別將相關商品備貨量拉高3成，包含生鮮蔬果、餅乾、泡麵、水等，同時部分商品更祭出促銷價，滿足消費者需求。

針對民眾防颱需求，全聯特別提高颱風熱賣商品備貨量，更祭出多達42款商品颱風促銷價，像是味味A排骨雞湯麵原價77元，現售75元；紅鷹牌海底雞原價159元，現售139元；可樂果豌豆酥原價20元，任買2包特價36元；悅氏天然水桶裝原價47元，現售單瓶39元。

至於婆婆媽媽最愛搶購的生鮮蔬果，全聯也增加了3倍的備貨量，並祭出優惠價， 包含產銷空心菜原價33元，促銷價29元；金針菇原價14元，促銷價9元；而肉品海鮮部分也有優惠，像是雲林土雞切塊原價159元，促銷價135元；草蝦原價198元，促銷價169元。

▲▼全聯 。（圖／資料照）

全聯指出，發現颱風來臨時，消費者最喜歡搶購泡麵，可帶動泡麵銷量成長兩倍，另外海鮮類的罐頭因為方便食用，且可搭配泡麵一起料理，所以也會有一倍以上的成長。其中，有趣的是，消費者喜歡在颱風天吃火鍋，因此火鍋料也有兩成以上的增幅。

另外，家樂福則指出，目前已準備好蔬菜量約40噸，約為平日量2成以上，而價格部分由於日前天氣穩定，加上店內大多採取契作或產銷履歷合作，所以貨量持穩，因此價格不太會受到颱風影響。至於相關物資像是電池、泡麵、水等，也都準備好比平日多至少1～2成的量。

不過，由於目前許多民眾還在上班，因此預計下班後採買人潮會陸續湧現。家樂福說，賣場也祭出葉菜優惠價，像是履歷小白菜、青江菜、油菜等，單件27元，任選3件69元。另外，肉品部分則有安心雞去骨清腿特價79元、冷凍澳洲烤肉片一盒特價150元等。

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關鍵字：超市,全聯,賣場,颱風,丹娜絲,蔬菜

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