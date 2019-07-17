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蔡英文、蘇貞昌越洋連線影片曝光！　共同掌握丹娜絲

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政治中心／綜合報導

丹娜絲颱風來襲，總統蔡英文出訪拚外交仍心繫台灣，透過越洋電話和行政院長蘇貞昌聯繫關心國內防災準備，並要求若有需要國軍出動的話「直接下達命令指揮」。蘇貞昌晚間也在臉書公布越洋連線蔡英文的影片。

蘇貞昌在電話中表示，丹娜絲颱風生成時，離菲律賓陸地較近，所以沒有較強的條件形成強颱，災害應變中心二級剛開設，所有人都到位，相關縣市要開設，要看當地各自條件，由各首長來決定，颱風路徑照目前這樣走，若有必要，他也會一一跟相關縣市長打電話。

另外，蔡英文也提醒國軍救災部分是否到位，「若有需要國防救災，請院長直接下命令指揮」。蘇貞昌回應，國軍都已經準備好了，配合的相當密切；對於農委會，要求各地糧食準備，各方面都有要求；而山區比較孤立的部落，相關救援上，警政署、消防署都已有準備。

最後，對於蔡英文拚外交，蘇貞昌給予加油打氣，他大讚蔡英文「一日拚三國，也是衝衝衝，加油！」蔡英文聽了也笑說「我現在都學你衝衝衝」。

丹娜斯來襲，人在聖文森出訪的蔡英文相當關心颱風動態，她受訪時強調，「我們一起出訪的團隊還有留守的團隊，都隨時掌握這個情勢，密切注中這個情況，跟行政院保持聯絡，晚上會跟蘇院長來討論」。

蘇貞昌17日上午視察中央災害應變中心，同時也透過電話連線人在國外出訪的蔡英文。蘇貞昌受訪時表示，「總統在國外拚外交，一天跑三國非常辛苦，他對於國內各項事務非常關心，颱風將來特別關心各項準備工作，我跟總統報告，已經開設災防中心，物資人員已經備妥，一切正常，請總統安心拚外交」。

▲▼蔡英文、蘇貞昌越洋連線關心丹娜絲颱風。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蔡英文、蘇貞昌越洋連線關心丹娜絲颱風。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

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關鍵字：蘇貞昌,蔡英文,丹娜絲,颱風

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