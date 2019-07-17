輕颱丹娜絲進逼！量販全面備戰增貨量　蔬菜促銷平穩供應

▲量販增加葉菜備貨量，滿足消費者購買需求。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，氣象局今天（17日）上午11時30分發布海上陸上颱風警報。對此，量販業者也提早準備好相關商品備貨量，包含生鮮蔬果、泡麵乾貨等。至於菜價部分，家樂福指出，目前並沒有上漲。

家樂福指出，目前已準備好蔬菜量約40噸，約為平日量2成以上，而價格部分由於日前天氣穩定，加上店內大多採取契作或產銷履歷合作，所以貨量持穩，因此價格不太會受到颱風影響。至於相關物資像是電池、泡麵、水等，也都準備好比平日多至少1～2成的量。

不過，由於目前許多民眾還在上班，因此預計下班後採買人潮會陸續湧現。家樂福說，賣場也祭出葉菜優惠價，像是履歷小白菜、青江菜、油菜等，單件27元，任選3件69元。另外，肉品部分則有安心雞去骨清腿特價79元、冷凍澳洲烤肉片一盒特價150元等。

而愛買則表示，由於颱風即將來襲，賣場人潮已比一般日多出一倍，像是麵包、泡麵、電池、罐頭等商品，都是民眾重點購買品項，都已備貨增加3倍。至於葉菜類部分，備貨量也多增一倍，同時推出產銷履歷葉菜29元、高山高麗菜1.2KG特價99元優惠價。

另外，目前適逢中元檔期開檔期間，愛買也推出箱裝、澎湃包、多入數中元拜拜商品高達500項，且祭出買一送一起優惠。同時，還獨家推出泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元現金折價券、指定油品單筆滿299元送30元現金折價券、包裝米單筆滿299元送30元等好康。