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丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒

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▲▼丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲丹娜絲「路過」，逐漸和東邊對流雲系統整。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

今年第5號輕度颱風丹娜絲（Danas）一路向北，中央氣象局17日晚間8時30分解除台東、花蓮陸上警報，未來丹娜絲將持續向北通過巴士海峽，18日通過台灣東部海面，19日逐漸遠離台灣。技正黃椿喜表示，入夜到清晨北東仍有明顯降雨，18日（周四）午後南部地區、中部山區及東部降雨將持續，菲律賓西側低壓預計將逐漸發展成熱帶低壓，18日晚間到19日（周五）影響中南部，造成大雨或豪雨。

黃椿喜表示，丹娜絲正逐漸與東邊對流雲系統整，預期未來路徑也會向東調整，對本島威脅降低，因此已經全面解除陸上警報，但颱風仍對巴士海峽、東半部海面、北部海面包含蘭嶼、綠島有威脅，持續發布海警。受颱風外圍環流影響，宜蘭地區、新北山區仍有局部大雨發生機率，持續針對新北、宜蘭發布大雨特報。

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▲▼丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲▼丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲▼丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲丹娜絲環流甩大雨！後面還有菲律賓低壓接力，周四、五豪雨警戒。（圖／中央氣象局）

預估丹娜絲北上過程中，基隆北海岸、台灣東半部、恆春半島及南部沿海地區有長浪發生；台灣附近各沿海空曠地區易有較強陣風，鄰近海域風浪明顯增大。

黃椿喜表示，丹娜絲入夜後底層環流已經看不太清楚，不過和東邊對流雲系整合後，有持續發展狀況，但因距離台灣較遠，路徑上偏東，東半部、北部已經出現有零散回波影響，造成北部出現零星降雨，入夜到清晨北部、東半部下雨會逐漸明顯，18日上午開始全台都有短暫陣雨機會，但雨勢不算大，午後受午後熱力作用影響，加上西側低壓逐漸北抬、水氣增加，南部地區、中部山區及東部降雨持續。

後續則要持續關注菲律賓西側低壓，可能逐漸發展成熱帶低壓，18日晚間到19日將影響中、南部地區，造成大雨或豪雨。

氣象局表示，丹娜絲颱風過去3小時路徑偏北移動，對台東及花蓮地區威脅降低，晚間8時30分已經解除花東陸上警報，目前颱風中心位在鵝鑾鼻東南東方350公里海面，持續以時速23公里速度向北移動，近中心最大風速每秒18公尺。相當於 8 級風；瞬間之最大陣風每秒25公尺，相當於 10 級風，7級暴風半徑維持150公里，其暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅。

海上：巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作船隻嚴加戒備。

▲▼丹娜絲「路過」新北宜蘭甩大雨！菲律賓低壓接力　周四、五豪雨警戒。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

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