暴風圈直逼花東！丹娜絲一路向北　不排除20:30全面解除陸警

▲暴風圈直逼花東！丹娜絲一路向北。（圖／中央氣象局）



記者許力方、賴文萱／台北報導

中央氣象局觀測，第5號輕度颱風丹娜絲過去3小時路徑略為偏北，解除屏東陸上警報，目前其中心位在鵝鑾鼻東南東方360公里海面上，向北北西移動，仍對台東、花蓮地區構成威脅，但未來3小時可能持續北上遠離台灣，本島陸地不一定會進入陸警範圍，若持續朝北走，不排除晚間8時30分提前解除花東陸警。

氣象局持續發布海上陸上颱風警報，丹娜絲颱風過去3小時路徑略為偏北，對屏東地區威脅降低，目前以時速17公里速度，向北北西移動，7級暴風半徑150公里，未來路徑仍有偏北移動趨勢，其暴風圈已進入巴士海峽，仍對台東、花蓮地區構成威脅，花東（含蘭嶼、綠島）地區應嚴加戒備、並防強風豪雨。

請繼續往下閱讀...

▲若丹娜絲路徑不變，不排除20:30全面解除陸警。



氣象局技正黃椿喜表示，丹娜絲高低層結構分離，低層環流在前一段時間跟東邊雲系有合併過程，未來3小時後，可能會再往東調整，本島陸地不一定會進入陸警範圍。隨著颱風北移，對屏東威脅降低，已經率先解除屏東陸警，不排除最快晚間8時30分解除花東陸警，也就是本島全面脫離陸警範圍。

陸上警報範圍：台東（含蘭嶼、綠島）及花蓮地區應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警報範圍：巴士海峽、臺灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作船隻請嚴加戒備。

▼花東仍受暴風圈威脅，嚴防強風豪雨。

