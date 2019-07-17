1450萬房買5年才知前租客暴斃飄屍臭　屋主氣告「凶宅」結局逆轉

▲許男質疑前屋主怕房屋跌價，故意隱瞞這件事，害他買到凶宅。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

突發中心／綜合報導

許姓男子5年前花費1450萬元買下一間位於台北市的房子，後來才聽當地里長說起，曾有租客暴斃在屋內，直到飄出屍臭味才被鄰居發現，他認為前屋主和仲介沒有說明這一點，害自己買到凶宅，氣得提告對兩人分別求償700萬元。不過，台北地院法官認為，過世的租客死因為肝功能衰竭、重度脂肪肝等，屬於病死或自然死亡，因此裁定屋主及仲介免賠，全案仍可上訴。

許男主張，自己是在2014年3月間透過仲介介紹，買下這間價值1450萬元的房子，並把房產登記在妻子名下，後來聽當地里長談起前租客的事，這才知道原來房子裡曾有人暴斃，直到屍臭味飄出被鄰居發現，警方到場處理確認人已經死亡多時。

▲許男認為，租客是因為心情不佳，才會飲酒過量而死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

許男質疑前屋主是因為這件事才會急著脫手賣房，甚至故意隱瞞曾有人暴斃，而仲介也沒有仔細查證，害他買到這間「凶宅」，越想越不甘心，於是決定提告向前屋主、仲介各求償700萬元。

不過，台北地院法官認為，前屋主出示檢方的驗屍證明，證實該名租客是因為肝功能衰竭、重度脂肪肝、酒精等因素死亡，屬於病死或自然死亡，與許男聽聞的「厭世飲酒過度而亡」不同，加上沒有其他相關事證可以證明，難以僅憑單方面說詞認定這是一起非自然死亡事件，最後判前屋主及房仲免賠，全案仍可上訴。

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