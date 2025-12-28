快訊／高雄2機車深夜對撞！瞬間變火球　1男燒成焦屍

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區今（28）日凌晨發生一起死亡車禍！一名吳姓男子騎乘機車行經巷口時，與另名林蔡姓男騎士發生碰撞，導致林蔡姓男騎士的機車當場燒成一團火球，有民眾目擊後緊急拿滅火器搶救，但林蔡姓男騎士仍不幸被活活燒成焦屍，吳姓騎士則手腳擦挫傷被送醫救治，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

▲兩部機車對撞後，林蔡姓男騎士的機車瞬間燃起火球。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在28日凌晨3點多，警消獲報，鳳山區鳳松路180巷、武松街口發生車禍，並有機車發生火燒車事故。消防隊趕赴現場後立即協助撲滅火勢，並發現有一名騎士被燒成焦屍；另有一名騎士手腳擦挫傷，立即送醫救治。

警方調查，當時26歲吳姓男子騎乘機車，沿鳳松路180巷西向東方向行駛至路口處時，與此同時，43歲林蔡男騎士沿武松街北向南方向行駛，兩車於路口交會後發生擦撞，2名騎士紛紛受傷倒地。

▲高雄深夜發生兩部機車對撞，其中一名騎士被燒成焦屍。（圖／記者許宥孺翻攝）



其中，林蔡姓男騎士的機車瞬間燃燒，現場冒出巨大火球，有民眾發現後立即持滅火器協助救援，不過林蔡姓男騎士被救出時，因火勢劇烈，當場被燒成焦屍。

警方對吳姓男子實施酒測，未檢測出酒駕行為，由於事故路口沒有號誌燈，詳細肇事原因及車輛起火原因仍待進一步調查。

