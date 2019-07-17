收留街友遭菜刀砍頸縫20多針　好心男挨嗆「我要殺了你」仍原諒

記者黃翊婷／新北報導

新北市57歲的吳姓男子聽聞48歲的林姓友人經濟困頓，甚至因為付不出房租而淪為街友，好心將人接到自己承租的公寓同住，沒想到雙方卻為了「誰先上廁所」發生爭執，他還被持刀砍傷脖子，留下一道6公分的刀傷。雖然這一架吵到險些鬧出人命，但吳男最後還是選擇原諒朋友，新北地院合議庭日前依殺人未遂罪判林男2年有期徒刑。

▲林、吳兩人為了上廁所和睡眠等事起爭執。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

判決書中提到，吳男接受警方偵訊時證述，今年1月28日凌晨0時許他起床上廁所，林男也起來尿尿，嘴巴卻一直唸唸有詞，「我叫他不要吵，他就說我不讓他住了，但我並沒有這個意思，接著他就從房間衝到廚房拿菜刀，我跑到客廳，他二話不說就拿菜刀朝我脖子砍下去，我用左手架住他拿刀的手，他就用另一隻手掐我脖子，僵持過程中還用台語說『我要將你殺死』、『我要將你的腳砍斷』等話。」

這場「誰先上廁所」的紛爭導致吳男頸部被砍傷，傷口長達6公分，送醫治療縫合20多針，前後一共待了3個多小時才處理完傷勢。不過，林男辯稱，當下自己的確有拿菜刀砍人，但他患有嚴重的精神疾病，長期接受治療，事發當天起口角，擔心會被打才會跑到廚房拿菜刀自保，況且吳男的傷勢是撕裂傷，治療後隨即出院，可見沒有生命危險，所以他並沒有殺人的行為，應該是普通傷害罪。

▲林男聲稱，他拿菜刀是為了自保。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

新北地院合議庭認為，林男明知頭、頸部是人體的重要部位，如果持利刃往頭、胸等部位猛力揮砍，應該能預見這可能會造成他人死亡，加上還有其他證人聽到他在爭執過程中大喊「我要讓你死」，可見就算吳男真的因此死亡，也不算是違背他的本意，上述行為仍是基於殺人之不確定故意。

但考量到吳男事後選擇原諒，林男經過醫院鑑定，確認在案發當下的確有受到精神障礙影響，合議庭依據《刑法》規定酌情減刑，最後依殺人未遂罪判處林男2年有期徒刑。