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洩密案無罪！馬英九還有「下個難關」　最快8月要為三中案出庭

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▲▼三中案首開庭，馬英九現身。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北地院最快8月要針對馬英九涉三中案部分開庭進行調查。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統馬英九被控洩密案經高院更一審宣判後確定無罪，但接下來馬要面對更加艱難的「三中案挑戰」。台北地檢署指控馬指示中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清等人，以「天龍八步」等手法，賤賣中視、中影、中廣產權，使國民黨、中投公司受到72億元損失，因台北地院採分階段審理，最快8月就會開始審理馬涉案部分。

▲▼台北地檢署偵辦三中案，除傳喚前總統馬英九，也傳喚中投公司前董事長汪海清，訊後請回。（圖／記者林世文攝）

▲中投公司前董事長汪海清在和馬開會時的錄音，成為檢方起訴三中案的重要證據之一。（圖為資料照／記者林世文攝）

根據北檢2018年7月10日公布起訴內容，檢方認為馬在擔任國民黨主席時，以黨政軍2005年底前須依《廣電法》退出媒體為名義，賤賣黨產，馬涉明知中時集團余建新財務困難，仍跳過國民黨中常會與相關控股公司董事會，指示將華夏控股公司持有的三中股權，賣給余的榮麗公司。

檢方根據汪海清錄下的開會討論錄音光碟，認為榮麗公司後來反悔，馬卻說，「盡力不要破局」，「那就當做回饋吧」，並指示張哲琛、汪海清，依汪說明的「天龍八步」財務金流操作手法，掩飾以每股6.5元不合理價格，出售中視股權給余建新的榮麗公司，造成中投及華夏控股公司損失4.9億元。

▲▼ 北檢偵辦三中案，前中投公司董事長張哲琛庭訊後離去。（圖／記者林世文攝）

▲法院已經完成中投前董事長張哲琛涉三中案的準備程序。（圖為資料照／記者林世文攝）

之後，馬與長榮集團前總裁張榮發達成協議，以43億元低價包裹出售國民黨舊中央黨部大樓及中影公司華夏大樓，造成國民黨5.9億餘元損害；又在中廣案中，讓趙少康只須拿出1億元，就能買下中廣廣播部門，造成中投等公司損失超過43億元。最後在低估中影土地價值的情況下，把中影股權低價賣給當時立委蔡正元為首的買方，又使中投公司損失18億元。

全案再加上蔡正元、洪菱霙夫妻和岳父洪信行另外被控，侵占阿波羅公司資產部分，共有5大犯罪事實，牽涉案情複雜，因此台北地院採取「切割」的方式進行調查，除蔡正元部分獨立處理外，三中案首先由從2018年起先調查汪海清涉案相關事證，接著張哲琛部分已在7月10日完成，預計最快會在8月開始進行馬涉案部分的準備程序。

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