社會 社會焦點 保障人權

女信徒到宮廟參拜「衣服裡多一隻手」！變態廟祝逞慾下場曝

▲黃姓廟祝假借清理兩儀、解開心中的結等名義，對女信徒實施猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲黃姓廟祝假借清理兩儀、解開心中的結等名義，對女信徒實施猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名女子小花（化名）先前前往宮廟參拜，因而結識廟內的黃姓廟祝，未料對方竟假借宗教名義，以「清理兩儀」為由對她伸出狼爪。台北地方法院審理後，認定黃男涉犯強制猥褻罪，判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

以參拜為名結識　廟祝趁機伸出狼爪

根據判決書內容，小花於2024年間應男友邀請，前往萬華某宮廟參拜，過程中結識擔任神壇廟祝的黃男。隔天，小花再度陪同男友前往宮廟，雙方聊天期間，黃男竟趁隙伸手對她毛手毛腳，但小花當下並未察覺異狀，因此未即時反應。

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲黃姓廟祝假借清理兩儀、解開心中的結等名義，對女信徒實施猥褻。（示意圖／免費圖庫123RF）

謊稱神明指示　藉「清理兩儀」實施猥褻

未料同日晚間，小花在神壇前靜坐時，黃男再度接近，並誆稱接獲王母娘娘指示，要替她「清理兩儀」、「打開心中的結」，要求她專心默念神明。隨後，黃男便趁機對小花進行猥褻行為。

受害後身心受創　出現異常反應

遭黃男逞慾後，小花的身心狀況明顯惡化，不僅變得沉默寡言，行走在馬路上時，對汽車鳴笛聲也毫無反應，甚至開始無故嫌棄父親。後續在詢問開庭相關事宜時，小花更出現發抖、臉紅等緊張反應，顯示心理創傷相當嚴重。

法院認定惡行重大　判刑10個月

台北地院法官指出，黃男身為神壇廟祝，廟宇本就擁有眾多信徒，前來求助者多半正遭逢感情、健康或事業挫折，處於徬徨無助的狀態。黃男卻利用自身宗教身分及信徒對神明的信任，假借神明師法、清理兩儀等名義，實施強制猥褻行為，對小花造成難以抹滅的傷害，惡行非輕。

法官審理後，依強制猥褻罪判處黃男有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

 
12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

關鍵字：

宮廟猥褻案強制猥褻法院判決台北

