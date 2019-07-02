法官關說疑雲黃越宏摃上檢察官並求償100萬　林達：到法庭來辯

▲台北地檢署檢察官林達被控妨害名譽遭求償1百萬元。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

資深媒體人黃越宏日前被媒體報導，打電話給法官關說，台北地院調查後發新聞稿指黃確實有打電話，但澄清並無關說，台北地檢署檢察官林達因此質疑「台北地院等於是替這樣施壓的記者粉飾行為」，黃不滿被指為向法官「關說」，已具狀到台北地院提告，向林達求償1百萬元。林達對此表示，他將前往法庭去捍衛司法獨立。

黃越宏是《法治時報》社長，他在多年前台北地院審理幸福人壽掏空案期間，打電話給承審案件的受命法官江俊彥，質疑該案程序有問題，並稱接獲投訴，江法官個人有差勤問題，但江婉拒受訪；《鏡周刊》在2017年間，以「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說威脅」為題，報導相關事件過程。

▲資深媒體人黃越宏不滿被指為「施壓法官」的記者，因而提告向檢察官求償。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

台北地院展開內部調查後，認定黃越宏確實有打電話給法官，但對話內容未涉及案件審判決定及相關強制處分作為，且江俊彥主觀上也不認為遭人關說或威脅，北院因此認為媒體報導法官遭關說威脅是誤會。

但台北地檢署檢察官林達當時就受訪批評，台北地院的調查結果「等於是替這樣『施壓』的記者粉飾行為，以後記者都可以打電話給法官，說你差勤不正常，任何法官的私事都可以打電話去質疑，然後再問本案是否羈押或應該如何進行。」黃越宏不滿被說成是「施壓」的記者，侵害到他的名譽權，因此到台北地院提告求償1百萬元。

對於遭求償一事，林達表示，司法獨立是台灣應當呵護珍視的價值，法官需要不受干擾的空間，才能公正審判。依據北院調查報告，黃姓人士自己都承認有打電話給承審法官的事實，他的行為嚴重干擾司法獨立。林達認為自己過去的發言是非常正確的，對方要為這種事勞煩民事法官，增加民事法官的工作負擔，那他也只能前往法庭去捍衛司法獨立，希望未來台灣法官在審理時不要再遭到不當外力的干擾。

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