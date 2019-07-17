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交往一個月大戰13歲少女5次　女友媽約見面大一男衝警局自首

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記者黃翊婷／綜合報導

就讀大學一年級的男大生阿豪（化名）被指控與年僅13歲的女友小花（化名）發生5次性關係，後來被女方的母親發現，雙方談過之後，他主動前往派出所自首。台中地院法官考量到阿豪已與女方父母達成調解，並履行賠償，最後依妨害性自主罪判他2年有期徒刑，緩刑5年。

▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

▲阿豪明知小花才13歲，仍在一個月內與她發生5次性關係。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

判決書中提到，阿豪2018年8月底透過Cheers通訊軟體結識小花，兩人進而交往成為男女朋友，但他明知道對方年僅13歲，仍在9月間於電影包廂、旅館、廢棄空屋等地發生5次性關係，甚至將性愛過程拍下保存。

小花的母親發覺女兒有點不對勁，進一步詢問才知道發生上述那些事，於是主動聯繫阿豪出面談談；雙方談完之後，男方隨即前往派出所自首，接著就被檢方依妨害性自主罪起訴。

▲▼逮捕,手銬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿豪與小花的母親談過後，主動到派出所自首。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

台中地院法官認為，阿豪未顧慮到女友對性觀念仍懵懂無知，判斷能力也未成熟，仍為了逞一己私慾發生性關係，還拍下影片，行為明顯已經危害女方身心健康及健全性格發展，造成身心難以彌補的傷害，但考量到他犯後坦承犯行，過程中也有徵得女方同意，事後也與對方的父母達成調解並履行賠償，可見還是有悔意。

法官表示，阿豪自稱就讀大學一年級，平時除了上學之外還會到餐廳工作，月收入大約8000元，賺來的錢還得拿來繳機車貸款和學貸，相信經過這次的經驗他應該知所警惕，不會再犯，最後判處2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間須接受3場法治教育課程，同時還得交付保護管束。

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關鍵字：台中地院,妨害性自主罪

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