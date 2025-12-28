垃圾車起步未注意！路口撞協助倒垃圾保全　68歲男送醫不治

▲左營垃圾車起步擦撞，7旬大樓保全不治。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者賴文萱、董美琪／高雄報導

高雄市政府警察局左營分局於27日20時許接獲報案，指稱左營區民族一路與重愛路口發生一起嚴重交通事故。警方獲報立即指派員警及交通分隊人員趕赴現場，協助傷者送醫並進行交通測繪。一名莊姓男子遭垃圾車撞擊，當場無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，目前警方將垃圾車駕駛盧男移送橋頭地檢署偵辦。

警方初步調查，盧姓男子（39歲）駕駛垃圾車沿民族一路東側南向北行駛。行經事發路口時，適有鄰近大樓之保全莊姓男子（68歲）站立於垃圾車前方，正熱心協助大樓住戶傾倒垃圾並執行人潮疏導工作。

盧男疑似於起步時未注意車前狀況，致使車體與莊男發生激烈碰撞，莊男遭撞擊後當場倒地重傷。醫護人員抵達時，莊男已無生命跡象（OHCA），雖立即送往醫院全力搶救，仍不幸於22時15分宣告不治。

▲垃圾車起步擦撞，7旬大樓保全急救不治。（圖／記者賴文萱翻攝）



警方現場對盧姓駕駛進行酒精濃度檢測，其酒測值為0。左營分局隨即完成採證與鑑識工作，全案偵訊後依過失致死罪嫌，將盧男移送橋頭地檢署偵辦。

左營分局提醒，大型車輛因車體構造特性，駕駛座下方及車頭前方存在視野死角。駕駛人起步或行駛時，應反覆確認周邊動態，確保無人受困死角區域。