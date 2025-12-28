「等等先親一個」小吃攤闆娘與工讀生後門擁吻　老闆崩潰求償

▲小吃攤工讀生與老闆娘發展出戀人關係，判賠20萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉品辰／台北報導

台北市一間小吃攤爆出婚外情風波，老闆指控，店內男工讀生竟與他的妻子發展不倫關係，不僅互傳「謝謝寶貝」、「等等看到你先親一個」等曖昧訊息，還被監視器拍下在攤位後門擁抱、親吻的畫面，憤而提告求償60萬元。士林地院審理後認定侵害配偶權屬實，但認為金額過高，近日判決小偉須賠償20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

判決指出，小吃攤夫妻於2016年結婚後，在台北市共同經營小吃店，並雇用A男擔任工讀生。小吃攤老闆於2023年11月間察覺妻子與A男互動異常，要求查看LINE對話紀錄後，赫然發現雙方頻繁互傳「我很想你」、「我也很想你」、「等等看到你先親一個」等親密訊息。之後調閱監視器畫面，更發現兩人於2024年1月17日晚間，趁工作空檔在小吃攤後門擁抱、親吻，行為明顯逾越一般同事分際。

小吃攤老闆主張，A男身為受雇員工，卻利用工作機會與老闆娘發展不正當關係，已嚴重破壞婚姻圓滿與幸福，侵害其基於配偶關係的身分法益，依法提起民事訴訟，請求精神慰撫金60萬元。對此A男認為小吃攤老闆與妻子的婚姻早已失和，他的行為並未造成婚姻解消，阿強也未因此受有精神損害。

不過，法官並未採信其說法，而是認定A男與人妻互傳曖昧訊息並有實際擁吻行為，已實質侵害小吃攤老闆的配偶權，情節重大，足以造成精神痛苦，應負損害賠償責任。至於賠償金額，法官審酌雙方身分、經濟狀況，以及小偉僅為工讀生、卻利用職務之便介入他人婚姻，對原告造成的信任背叛與精神打擊等情狀後，認為精神慰撫金以20萬元為適當，超過部分不予准許。