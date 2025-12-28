　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「等等先親一個」小吃攤闆娘與工讀生後門擁吻　老闆崩潰求償

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小吃攤工讀生與老闆娘發展出戀人關係，判賠20萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉品辰／台北報導

台北市一間小吃攤爆出婚外情風波，老闆指控，店內男工讀生竟與他的妻子發展不倫關係，不僅互傳「謝謝寶貝」、「等等看到你先親一個」等曖昧訊息，還被監視器拍下在攤位後門擁抱、親吻的畫面，憤而提告求償60萬元。士林地院審理後認定侵害配偶權屬實，但認為金額過高，近日判決小偉須賠償20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

判決指出，小吃攤夫妻於2016年結婚後，在台北市共同經營小吃店，並雇用A男擔任工讀生。小吃攤老闆於2023年11月間察覺妻子與A男互動異常，要求查看LINE對話紀錄後，赫然發現雙方頻繁互傳「我很想你」、「我也很想你」、「等等看到你先親一個」等親密訊息。之後調閱監視器畫面，更發現兩人於2024年1月17日晚間，趁工作空檔在小吃攤後門擁抱、親吻，行為明顯逾越一般同事分際。

小吃攤老闆主張，A男身為受雇員工，卻利用工作機會與老闆娘發展不正當關係，已嚴重破壞婚姻圓滿與幸福，侵害其基於配偶關係的身分法益，依法提起民事訴訟，請求精神慰撫金60萬元。對此A男認為小吃攤老闆與妻子的婚姻早已失和，他的行為並未造成婚姻解消，阿強也未因此受有精神損害。

不過，法官並未採信其說法，而是認定A男與人妻互傳曖昧訊息並有實際擁吻行為，已實質侵害小吃攤老闆的配偶權，情節重大，足以造成精神痛苦，應負損害賠償責任。至於賠償金額，法官審酌雙方身分、經濟狀況，以及小偉僅為工讀生、卻利用職務之便介入他人婚姻，對原告造成的信任背叛與精神打擊等情狀後，認為精神慰撫金以20萬元為適當，超過部分不予准許。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

HEROPAY支付洗錢259億！茶餐廳老闆是主嫌　千萬保時捷遭法拍

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

HEROPAY支付洗錢259億！茶餐廳老闆是主嫌　千萬保時捷遭法拍

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

【跟朋友破冰】在韓國結冰河面上大跳！朋友一加入慘成落湯雞

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

民眾黨告賴清德　控抹紅求償100萬

更多熱門

相關新聞

送妻手機幫備份！驚見小王私訊「肉棒打臉」

送妻手機幫備份！驚見小王私訊「肉棒打臉」

新竹一名人夫在妻子小萱(化名)生日時送她手機當生日禮物，卻在幫忙備份時，發現小萱讓他戴了綠帽，還和小王有「只有你胃口很大一直要我X，都不停不能射」、「喜歡餵你吃肉棒在嘴巴打臉讓你跪著吃」等鹹濕對話，崩潰將妻子告上法院。新竹地院審理，法官判定小萱侵害配偶權屬實，應賠償丈夫30萬元。可上訴。

怪手鏟斗太靠近鐵路　竟把貨物列車K到出軌

怪手鏟斗太靠近鐵路　竟把貨物列車K到出軌

服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑

服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

男師殺死情婦！　只因她懷孕拒墮胎

男師殺死情婦！　只因她懷孕拒墮胎

關鍵字：

出軌侵害配偶權判決

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面