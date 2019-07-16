台中晨運嬤被垃圾車輾斃　家屬控：偵查庭結束才知司機無照酒駕

▲賴婦早起晨運，卻從此與家人天人永隔。（圖／民眾提供，下同）

突發中心／綜合報導

台中市80歲賴姓老婦14日清晨4時許外出運動，卻被民間清潔公司張姓司機駕駛的垃圾車輾斃。賴婦的兒女怒控，家屬直到偵查庭結束才知道張男是酒駕，而且他的駕照早就被吊銷，當時其實是無照駕駛，希望司法能還給家屬一個公道。

45歲的張男14日清晨4時許在許姓助手的陪同下前往各定點收垃圾，而從監視器畫面中可以看到，他開車從南區建國北路左轉柳川東路口時，車身明顯彈跳了一下，坐在副駕駛座的助手還曾疑惑提問「好像有壓到東西」，他往前開了數公里才停車回頭檢查，沒想到一下車就看到賴婦倒臥在血泊中，嚇得一度腿軟跪在路中央。

由於賴婦頭部有大面積撕裂傷等傷勢，緊急送往大慶中山醫院急救半小時，仍因傷重告不治。死者的兒女向《自由時報》投訴，母親雖然有血壓方面的慢性疾病，但不至於妨礙運動，監視器畫面中也沒有看到發生路倒的狀況，應該是被轉彎的垃圾車撞上，況且他們直到偵查庭結束才知道張男是酒駕，而且先前就因為酒駕被吊銷駕照，事發當時根本就是無照駕駛，所以希望司法能還給家屬一個公道，也期盼政府能重視酒駕問題，免得又有其他家庭因此破碎。

▲死者家屬質疑張姓司機酒駕。

不過，張男事後曾提到，當時車速只有10公里，應該是因為視線死角沒看到，左前輪就這樣輾過婦人；而警方初步研判，賴婦應該是在準備穿越斑馬線時遭輾，訊後已將司機依業務過失致死罪嫌送辦，後續會再進一步釐清肇事原因及責任歸屬。至於家屬指控司機酒駕的部分，目前《ETtoday新聞雲》仍尚未獲得相關單位證實。

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