鈕承澤涉性侵案開庭　騎著腳踏車微笑與女學生玩自拍

▲鈕承澤16日再次騎著折疊腳踏車到台北地院為被控性侵案出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院16日下午繼續開庭審理導演鈕承澤被控性侵案，鈕再次騎著折疊腳踏車出庭，半小時庭訊後，騎上小摺離開法院沒多久，就被年輕女學生認出，他熱情地跟女學生寒暄一陣後，拿起女學生的手機，和女學生頭靠著頭玩起自拍。

鈕承澤被控於2018年11月間，藉邀請友人與電影《跑馬》的劇組人員到家中聚會後，對酒醉最後留在其家中的女工作人員性侵得逞，遭檢方起訴。北院16日開庭時，鈕承澤面對守候採訪的媒體，不斷地微笑說：「謝謝、小心」，甚至在法院門口還會自己停下腳步，讓媒體拍個夠，就是沒對案情與最近的生活多說任何一句話。

不過在傍晚5點開完庭後，鈕承澤從同事手中接回自己的小折，他騎上腳踏車離開北院門口沒多久，在鏡頭遠方的路口停下等待時機過馬路，此時1名年輕女學生經過，因認出鈕而回頭，鈕似乎發現了，也朝向女學生揮揮手，雙方說了幾句話後，鈕把腳踏車騎上人行道，接過女學生的手機，和女學生頭靠著頭自拍，最後女學生難掩興奮笑著離開，鈕則再次騎上腳踏車過馬路去了。

【其他新聞】

「老公，他一直...」 斯文男傘尖裝針孔緊跟短裙女「至少5人受害」

《木曜4超玩》直攝「北檢之花」 4天點閱破百萬刷新司法紀錄

快訊／公然打文化部長一巴掌 資深藝人鄭惠中「鄭麗君沒提告」不起訴