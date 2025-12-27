　
社會 社會焦點 保障人權

女清償欠款仍被逼肉償！惡男撂狠話：沒準時做賠30萬

▲桃園市徐姓廟公於2021年5月間，明知女志工為心智缺陷者卻趁廟內無人時性侵得逞，事後承諾賠償卻再度伸狼爪，家屬一怒提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲台中蘇姓男子為逼迫女子繼續「肉償」，竟假冒律師恐嚇「沒準時做愛要罰30萬」並強逼拍片。（示意圖／視覺中國CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

台中市一名蘇姓男子，因不滿性交易認識的女子拒絕再配合「性行為抵債」，竟假冒女律師出面恐嚇，聲稱若未照約定履行，不僅要加付30多萬元債務與違約金，還將提起民刑事訴訟，迫使女子多次違反意願配合並拍攝私密影像。台中地院審理後，依加重強制性交罪判處蘇男應執行有期徒刑10年。

判決指出，蘇男於111年9月間透過性交易認識一名成年女子（以下稱A女），隨後陸續借款共10萬4000元，雙方約定除按期還款外，也可透過發生性行為方式抵償。A女於112年6月向銀行借款後，一次清償8萬元，認為債務已結清，遂拒絕再配合，雙方因此發生爭執。

法院查出，蘇男自112年6月底起，先向A女恐嚇，揚言若不配合，將把其過往「以性行為抵債」的情事告知家人，隨後更假冒受其委任的女律師，透過LINE暱稱「小莫2.0」與A女聯繫，明確告知因A女未按時與蘇男發生性行為，須再支付30多萬元債務及違約金，若不依指示與蘇男發生性行為、進行肛交並拍攝性愛影片，該律師事務所將對A女提出民、刑事追訴。

在連續威脅與法律訴訟壓力下，A女於112年6月底至7月間，多次依指示前往汽車旅館，勉強配合蘇男要求，過程中並遭對方以手機拍攝私密畫面。A女事後身心受創，於同年8月9日報警處理。

警方獲報後，於112年10月持搜索票前往蘇男住處，查扣作案用手機、借據及相關證物。審理期間，蘇男坦承曾發生親密行為並拍攝影像，但否認強制性交，辯稱雙方你情我願。

不過合議庭認為，蘇男假冒律師身分，虛構債務與高額違約金，並以提告相要脅，已嚴重壓抑被害女子的性自主決定權，屬於「其他違反意願之方法」，其說法不足採信。

法院指出，蘇男犯行手段惡劣，對被害女子造成難以抹滅的心理創傷，且犯後毫無悔意，也未與被害人達成和解，依法判處應執行有期徒刑10年，並宣告沒收作案手機與借據，全案仍可上訴。

12/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

