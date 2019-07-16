教授：好學生就要聽老師的話　女碩生乖乖閉眼遭舔耳、強吻

▲小蔓晚上前往教授的研究室討論論文，沒想到卻遭到性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

在台中某大學任教的李姓教授被碩士班的女學生小蔓（化名）指控，以「好學生就要聽老師的話」為由，趁她閉上眼睛時強吻，接著還親吻臉頰、舔耳朵。整起案件經由檢察官提起公訴，台中地院法官考量到雙方已經達成調解，女方也具狀撤回告訴，最後裁定公訴不受理。

判決書中提到，小蔓是李男指導的碩士班學生之一，2017年10月某日晚間她前往教授位於3樓的研究室，對方先是好意關心手術後的傷口復原狀況，接著又趁討論論文時性騷擾，除了誆騙「好學生就要聽老師的話」之外，又趁她閉眼睛時用雙手環抱並親吻嘴唇。

▲小蔓指控遭教授舔耳朵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

小蔓嚇了一跳趕緊將李男推開，並表明「這樣不好」，沒想到教授聽了仍再度靠近，兩人幾乎是緊貼的狀態，接著她就被親吻臉頰、舔耳朵，事後越想越害怕，這才將受害經過說出。台中地檢署檢察官則依涉犯《性騷擾防治法》第25條第1項之性騷擾罪嫌，將李男起訴。

不過，台中地院法官考量到李男與小蔓已經達成調解，女方也在2019年6月間具狀撤回告訴，最後在本月初裁定，本案公訴不受理。