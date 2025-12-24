賠掉岳母「雲仙樂園」又挪公款　前進航空創辦人涉侵占1.6億

▲北檢起訴前進航空創辦人楊健福涉嫌侵占公款1.6億元。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前進航空創辦人楊健福，為了打造私人專機航線，斥資買了4架班機投入營運，結果卻負債累累，2015年間，他為了處理與旺旺集團的債務問題，到法院提存1.6億餘元失敗，不但讓國寶級歌仔戲名伶岳母拱手讓出烏來「雲仙樂園」股份，還被發現這筆提存金是挪用前進航空的公款，台北地檢署24日依侵占罪起訴楊健福。

楊健福在2011年成立前進航空並擔任董事長，專營商務專機及空中照測業務，前後購買了包括被稱為航空界勞斯萊斯的灣流G200在內4架飛機，其中3架台登記營運，為了支撐航空業務營運，楊健福必須對外募集投資，也因此背上債務，不到5年產生不少訴訟糾紛。

外傳遭楊健福債務牽連的岳母王金櫻(本名王仁心)等人，是在2015年間被旺旺食品提告，以雲仙樂園股份作為擔保，借款1.6億餘元，並由楊健福做連帶保證人，但借款契約到期後，楊健福才拿出法院提存單表示要清償，旺旺食品不接受，法院判決王金櫻案子女須依約把持有的雲仙樂園1/3股份登記給旺旺食品。

這起民事官司引起檢調注意，楊健福本身資金缺口亟待補救，為何能拿出現金做鉅額提存，調查後發現，原來楊健福不斷用前進公司的名義對外借貸，結果其中一筆貸款被挪用支應私人債務，因此依侵占罪將楊健福提起公訴。

楊健福另外因冒用岳母等人印章，向建商借款，之後又冒簽建商債主的簽名，造假清償界結書，楊健福兩次偽造文書犯行，先前已被法院依偽造文書各判刑4個月、6個月，都可易科罰金。