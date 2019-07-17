目睹父親偷情又遭老女人性侵！　16歲資優生姦殺6女：我克制不了

▲16歲資優生手段凶殘虐殺6女，悲慘童年曝光。（示意圖／免費圖庫pxhere）

大陸中心／綜合報導

黑龍江自1986年起發生11起性侵案，其中6名女子遭到虐殺，甚至包含65歲的老婦人。這一連串的姦殺案都出自於年僅16歲的「資優生」馬新野，身分曝光後一度引發社會譁然；深入調查才知道，原來馬新野幼年時目睹父親和鄰居偷情，導致雙親感情失和遭到家暴，還曾慘遭女性長輩誘拐性侵，才造就他扭曲的性格，犯下大錯。

綜合陸媒報導，1987年6月，警方在黑龍江佳木斯車站發現一具女屍，是一名23歲的孕婦，生前有遭到侵犯的跡象；同年7月6日，一名張姓女工人遭到性侵後勒斃；時隔不到一個月，一名55歲于姓婦人被發現陳屍田中，全身赤裸，慘遭性侵後勒斃；同年9月1日，一名65歲的王姓婦人同樣遭到性侵殺害，下體還被插入煙管凌虐，手段極其凶殘。

▲凶嫌犯案手法極其凶殘。（圖／取自免費圖庫pixabay）

密集的性侵殺人案使得當地人心惶惶，警方隨即展開調查，並認為案情不單純，懷疑是同一人所為，無奈證據太少，遲遲無法破案。直到同年9月凶嫌再度犯案時，案情才終於露出署光；一名許姓女子報案供稱，家中闖入一個陌生男子試圖侵犯她，奮力抵抗後男子才翻牆逃走，並提供了犯人的特徵，20多歲、身高約170公分，犯案時還穿著高中校服。

警方根據關鍵證詞循線調查，很快就逮到當時只有16歲的馬新野，坦承犯下11起案件，其中有6人死亡，另5起則是未遂，懸案終於宣告偵破。由於馬新野當時不僅未成年，還是人人眼中的「資優生」，卻如此心狠手辣犯下多起姦殺案，外界議論紛紛不敢置信。

警方深入追查才得知，原來馬新野幼年時曾目睹父親和鄰居偷情，導致雙親感情失和，因此時常遭到父親毆打；上了高中後因感情受挫，在校內持小刀威脅女方，遭到學校開除，轉學到鄉下後結交了當地的地痞流氓，未料15歲時遭到年長女性誘姦。

一連串的遭遇讓馬新野對女性充滿怨恨，被捕時還供稱「只要是個女的，一個人待著，我就控制不住自己。」心理學家分析，馬新野應是曾在感情上受過打擊，對女性產生仇恨與歧視的感情，進而將女性視為洩慾工具，也因悲慘的童年造就扭曲性格，才鑄下大錯。