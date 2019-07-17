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港12歲少女遭3友人拉進公廁OO　男友竟也加入5P群交！法官斥近乎性侵

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▲▼澳洲一名11歲女孩在上學途中遭擄走性侵長達5小時。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法官形容案情近乎性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

香港12歲少女小橙（化名）於2017年1月陪同男友到新翠商場，期間被男友的3名朋友推入男廁，要她口交和進行性行為。男友知悉後，不但沒有保護小橙，還一同「參與」，事後更恐嚇不可報警，否則她會被綁架或死於車禍。小橙最終告知社工報案，4名男子昨（16）日承認非法性交等10罪。

根據《香港01》報導，小橙於2017年1月26日應約到大圍新翠商場，與4名被告一起喝啤酒聊天。到了凌晨時分，其中一名男子A將小橙拉進男廁，兩人發生性行為和口交，另一名男子B則在一旁觀看。A男離開男廁後，C男和B男輪流進入，與小橙發生口交等性行為，男友更是參與其中。案情指，4人在過程中均沒有戴上保險套。

▲▼ 香港新翠商場 。（圖／翻攝自官網）

▲香港新翠商場 。（圖／翻攝自官網）

事發後，男友相約小橙到酒吧見面，隨後在後巷中警告小橙，不准將此事告知他人，亦不可報警，否則小橙會死於車禍或被綁架。雖然小橙感到害怕，但仍於同年3月向社工透露事件，因擔心父母知悉事件，一度拒絕報警，最後在社工勸說下，於同年7月報警。4名被告先後被捕。

據報導，小橙男友在案發時為19歲、另2男為22歲、1男24歲。4人均承認非禮、與13歲以下女童非法性交、向16歲以下兒童作猥褻行為和刑事恐嚇等共10罪。辯方求情指，4名被告均感後悔，其中次被告透過大律師向事主和事主家人道歉。

法官坦言案情近乎性侵，指難以想像案發時僅12歲9個月大的女事主，會願意和4名被告在公廁內輪流性交。法官先為首次被告索取勞教中心報告，全部被告須還押看管。

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關鍵字：性侵,恐怖男友,新翠商場

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