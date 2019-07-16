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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

獨／女騎UBike險遭性侵！惡狼辯：鬼門開，嚇嚇她而已

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▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

▲惡狼性侵落單女未遂，竟辯稱鬼門開，嚇嚇她而已。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

曾在酒店擔任男公關的陳姓男子，2017年8月間在台北市新生北路高架橋下，尾隨夜歸OL，趁著OL準備騎UBike離去之際，撲倒OL，跨坐對方身上企圖性侵。還好OL穿著緊身難脫的牛仔褲、又極力掙扎，陳男才作罷逃逸。陳男被捕後否認性侵，還說當天鬼門開，只是想嚇嚇對方，對方驚嚇才跌得全身是傷。高院不採信，依強制猥褻罪判刑1年2月。

判決指出，陳男（38歲）雖然其貌不揚，但10年前在台北市著名鴨店擔任男公關，當年底有2名女大學生前來消費，其中1女不勝酒力醉倒，被陳男帶到附近的飯店性侵。被害人報警，陳男一審遭判刑3年2月，但上訴二審後，二審法院調閱監視器畫面，認為女大生走出酒店時，並非意識不清，因此改判決陳男無罪，陳男最終獲得無罪確定。

即便曾被控告性侵，陳男仍不知悔改，再度犯下本案。他在2017年8月凌晨3點多，他在台北市新生高架橋下的停車場，尾隨1名OL到附近的UBike車站，OL租車後打算騎走，陳男見色心起，從後方抓住OL腰部，將她拉下UBike，隨即跨坐在OL身上，強吻OL，並拉扯OL上衣、內衣，打算性侵。但因OL穿著緊身難脫的牛仔褲、又極力掙扎，陳男無法得逞，罷手離去。OL隨即起身打電話向友人求救，並報警、驗傷，警方根據監視器畫面，逮捕陳男。檢方依「強制性交未遂罪」提起公訴。

一審法院審理時，陳男否認性侵，辯稱當時以為遇見認識的友人，上前拍打她的肩膀後，OL自己受驚嚇跌倒摔傷。一審法院根據監視器畫面，及收案員警等人供詞，認定陳男有罪，判刑1年2月。

案經上訴，二審審理時，陳男仍否認性侵，更說當天因為鬼門開，他只是想嚇嚇對方，是OL受到太大驚嚇，才會摔得全身是傷。但二審根據驗傷報告，OL受傷遍及左腿內側、左、右手臂、左右膝、左側後胸壁、左後腰、後腰和骨盆，不可能是驚嚇跌倒受傷；另外再根據監視器畫面與其他證人供詞，二審仍認定陳男有罪。考量原審以量刑妥適，二審駁回上訴，仍判刑1年2月，可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,UBike,性侵,判刑,惡狼,鬼門開,高等法院,二審

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