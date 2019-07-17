醉女「沒拒絕就是同意」　竹科男假代駕真撿屍

▲小玲與友人一起喝酒唱歌，卻慘遭同行友人撿屍。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

身材姣好小玲與友人聚會後慘遭同行友人小吳撿屍，小玲氣不過提告性侵，小吳辯稱兩人是你情我願，連進汽車旅館對方也沒反對，但檢警調閱監視器後卻發現，小玲當時已經醉得不省人事，根本無法拒絕，才慘遭撿屍，再加相關人等的對話紀錄，檢方認定小吳涉乘機性交罪嫌，提起公訴。

竹科業務小吳(化名)2019年元月時與朋友相約吃飯，席間同事魏女(化名)帶了身材火辣的女性友人小玲(化名)前往赴約，一行人氣氛熱絡，相處愉快。飯後3人再相約到KTV續攤，3人飲酒作樂不亦樂乎，離開的時候，魏女原想找代駕開車，但小吳卻毛遂自薦，表示能送魏女和小鈴回家。

小吳開著小玲的車先將魏女送到家，接著再繼續送小玲回家，沒想到小吳卻沒有到小玲家，而是直接將她載往汽車旅館性侵。

隔日清晨小玲酒醒，竟發現自己全身赤裸躺在摩鐵床上，全身痠痛且身下黏膩，轉頭一看，赫然見到身旁還躺著一樣赤裸的小吳，小玲嚇得開車逃回家。

小玲原有論及婚嫁的男友，她擔心讓男友知道，於是LINE魏女：「你朋友為何要對我做這些事？而且若懷孕了，該怎麼辦？」魏女回：「先買避孕藥吃了，以免懷孕」。小玲又氣得line小吳質問：「你為何趁我醉時做這些事？」、「你撞壞車該怎麼處理」，沒想到吳男竟一付不以為意的表示，「你的事我會負責」，小玲無法忍下這口氣，思考了2個月後決定報警。

吳男坦承與小玲發生性關係，但否認強迫，他表示，當時幫小玲開車，載她們回家，而載小玲到摩鐵，她也沒反對。不過，檢方勘驗監視器卻發現，小玲是被撿屍進房，再加上3人LINE的對話紀錄內容，檢方認定小吳涉乘機性交罪嫌，提起公訴。

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