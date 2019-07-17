　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉女「沒拒絕就是同意」　竹科男假代駕真撿屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲小玲與友人一起喝酒唱歌，卻慘遭同行友人撿屍。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

身材姣好小玲與友人聚會後慘遭同行友人小吳撿屍，小玲氣不過提告性侵，小吳辯稱兩人是你情我願，連進汽車旅館對方也沒反對，但檢警調閱監視器後卻發現，小玲當時已經醉得不省人事，根本無法拒絕，才慘遭撿屍，再加相關人等的對話紀錄，檢方認定小吳涉乘機性交罪嫌，提起公訴。

竹科業務小吳(化名)2019年元月時與朋友相約吃飯，席間同事魏女(化名)帶了身材火辣的女性友人小玲(化名)前往赴約，一行人氣氛熱絡，相處愉快。飯後3人再相約到KTV續攤，3人飲酒作樂不亦樂乎，離開的時候，魏女原想找代駕開車，但小吳卻毛遂自薦，表示能送魏女和小鈴回家。

小吳開著小玲的車先將魏女送到家，接著再繼續送小玲回家，沒想到小吳卻沒有到小玲家，而是直接將她載往汽車旅館性侵。

隔日清晨小玲酒醒，竟發現自己全身赤裸躺在摩鐵床上，全身痠痛且身下黏膩，轉頭一看，赫然見到身旁還躺著一樣赤裸的小吳，小玲嚇得開車逃回家。

小玲原有論及婚嫁的男友，她擔心讓男友知道，於是LINE魏女：「你朋友為何要對我做這些事？而且若懷孕了，該怎麼辦？」魏女回：「先買避孕藥吃了，以免懷孕」。小玲又氣得line小吳質問：「你為何趁我醉時做這些事？」、「你撞壞車該怎麼處理」，沒想到吳男竟一付不以為意的表示，「你的事我會負責」，小玲無法忍下這口氣，思考了2個月後決定報警。

吳男坦承與小玲發生性關係，但否認強迫，他表示，當時幫小玲開車，載她們回家，而載小玲到摩鐵，她也沒反對。不過，檢方勘驗監視器卻發現，小玲是被撿屍進房，再加上3人LINE的對話紀錄內容，檢方認定小吳涉乘機性交罪嫌，提起公訴。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現
丹娜絲路徑東修「屏東解除陸警」　後方低壓接力...周四、五雨
科大正妹講師紅到國外！緊身短裙曬超兇S曲線　被封「台灣最辣」

關鍵字：撿屍,性侵,摩鐵,汽車旅館,KTV,酒醉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正妹坐遠遠不敬酒遭威士忌瓶砸頭　閨蜜護駕被壓在沙發上揍

台南載水果小貨車與廂型車撞　8人輕重傷送醫

投訴台鐵列車長態度惡劣　大學生被警察找上門...怒控個資外洩

17歲女疑參加毒趴暴斃　飯店人員驚「裸身、穿內褲」仰躺已屍僵

他「小貨車載350公斤」海豚肉想回南部　海巡即時攔截

女持利剪砍人還狂笑！　被害女背部鮮血直流躲咖啡店

軍方防災大作戰　AAV7兩棲登陸突擊車進駐蘇澳

快訊／高雄苓雅區工地意外！55歲工人摔墜地面　當場無呼吸心跳

喝醉躺路邊！他爆怒吼警察「X你老師」再揮拳...挨告裝傻：我不記得了

醉女「沒拒絕就是同意」　竹科男假代駕真撿屍

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

正妹坐遠遠不敬酒遭威士忌瓶砸頭　閨蜜護駕被壓在沙發上揍

台南載水果小貨車與廂型車撞　8人輕重傷送醫

投訴台鐵列車長態度惡劣　大學生被警察找上門...怒控個資外洩

17歲女疑參加毒趴暴斃　飯店人員驚「裸身、穿內褲」仰躺已屍僵

他「小貨車載350公斤」海豚肉想回南部　海巡即時攔截

女持利剪砍人還狂笑！　被害女背部鮮血直流躲咖啡店

軍方防災大作戰　AAV7兩棲登陸突擊車進駐蘇澳

快訊／高雄苓雅區工地意外！55歲工人摔墜地面　當場無呼吸心跳

喝醉躺路邊！他爆怒吼警察「X你老師」再揮拳...挨告裝傻：我不記得了

醉女「沒拒絕就是同意」　竹科男假代駕真撿屍

高雄市登革熱還在燒！三民區鼎西里再1確診「累積病例破40例」

登月50年／美前陸軍指揮官：40部UFO影片被刪掉！　NASA回應了

淋浴拉門3重點！玻璃強化加防爆　裝修不出錯10妙招

韓國瑜造勢上孫繼正喊這句　時力：請安定力量勿重蹈歧視言論

拒跟4歲女兒親嘴！　《爸爸去哪兒》張亮堅持「只吻這2處」：要教自我保護

正妹坐遠遠不敬酒遭威士忌瓶砸頭　閨蜜護駕被壓在沙發上揍

不斷更新／林益全二壘安打建功　1上富邦1：0中信

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛ING！　貼金髮妹「穿情侶裝」約會曖昧拍屁

宜蘭18日若停班停課　童玩節休園1天

川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

社會熱門新聞

17歲猝死少女起底　生母崩潰：..

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲..

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　..

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…..

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所..

阿尼基腰酸背痛　他驚呼：背後趴..

吃屎哥騎上國道被攔！警一句話網..

史上最狂殺人情侶　弒母凶器還拿..

大戰13歲女友5次　大一男自首..

即／傳訊息交接未完成任務！　台..

少女毒趴暴斃4男跑光　僅穿內褲..

快訊／台65黃牌騎士「趴地」慘..

阿嬤超渡2嬰靈　全因乩童不讓她..

人妻與日男聊色！老公怒告　她辯..

更多熱門

相關新聞

正宮女師摩鐵抓姦！撂人擠門口見這幕反挨告

高雄一名擔任國中教師的林姓人妻因懷疑丈夫及同為教師的雯雯（化名）大搞婚外情，於是聘請徵信社人員到摩鐵抓姦，果真見到2人共處一室，但無發生性行為，林女因為擋在門口不讓2人離去，反倒吃上官司，被依強制罪處拘役15日，得易科罰金1萬5千元，緩刑2年，可上訴。

林燕祝：少女疑遭毒品控制報警查辦

17歲少女摩鐵暴斃！議員懷疑：遭毒品控制

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

陪男友見好友　竟變5P群交

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

丹娜絲颱風假放不放　風雨預報出爐

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面