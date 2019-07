「移民奠定美國歷史」眾院決議譴責　川普批民主黨把戲：我們2020見

▲美國總統川普堅稱沒有歧視。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國眾議院16日投票決議,正式譴責總統川普日前的歧視言論,眾議院指出,「這段充滿種族主義的言論,將會加深新美國人與有色人種的恐懼,也會讓仇恨合法化。」眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)直批,川普的言論既可恥又令人作嘔。川普則回應,這種表決是民主黨人的把戲,共和黨人不可以表現軟弱,以免落入圈套。

眾議院以240票對187票通過對川普的譴責案,除了民主黨籍議員外,還有其他3位共和黨員倒戈支持。決議案中提到,「移民」定義了美國歷史的每個階段,「除了原住民還有被強迫奴役的非裔族群,所有美國人都是移民,或是自願移民的後代。」文中更強調,熱愛美國並非透過種族來定義,「而是由對平等、自由、包容與民主等憲法理想精神的貢獻來定義。」

川普則在推特上強調,那些貼文完全不是種族主義,他全身上下沒有任何一個種族主義的細胞,投票不過是民主黨的騙局,很高興看到共和黨人在表決上的團結,「我真的相信這些女議員痛恨我們的國家,尤其歐瑪(Ilhan Omar)的支持率僅8%,歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)也只有21%,我想我們2020見。」

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat.....