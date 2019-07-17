蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

▲蘋果廣告提名2019年艾美獎最佳商業獎。（圖／翻攝自Apple，下同）

科技中心／綜合報導

第71屆年度艾美獎（Emmy Awards）頒獎典禮即將在9月舉行，入圍名單已在16日揭曉。除了知名電視節目和影集之外，蘋果公司與TBWAMedia Arts Lab廣告公司合作拍攝的兩支廣告也被提名2019年艾美獎最佳商業廣告獎，由於該獎項只有5個廣告提名，因此蘋果入圍2支廣告立即引起各界討論。

蘋果公司入圍艾美獎的兩支廣告分別是《在iPhone XS上拍攝－不要惹亂大地之母》（Shot on iPhone XS — Don't mess with Mother）、《在Mac背後－做些美妙的事情》（Behind the Mac — Make Something Wonderful）。

《在iPhone XS上拍攝－不要惹亂大地之母》類似於BBC蒙太奇（Montage）手法拍攝動植物和大自然，甚至有細膩的昆蟲照片，背景用美國金屬樂團麥加帝斯（Megadeth）的《Last Rites》。

《在Mac背後－做些美妙的事情》是一系列的黑白色影像，凸顯出所有年齡層的用戶，也展示了搖滾創作音樂家保羅麥卡尼（Paul McCartney）、諾貝爾和平獎馬拉拉（Malala Yousafzai）使用MacBook工作，背景搭配鋼琴家豪施卡（Hauschka）的《Sky》作為配樂。

今年提名最佳商業獎的商業廣告共5個，蘋果就入圍2支影片。據了解，蘋果公司先前就籌組團隊，專攻奧斯卡獎和艾美獎，這些獎項雖然不會增加廣告收入或收視率，但時常被視為「聲望」，讓新媒體團隊與手法獲得更多的肯定。