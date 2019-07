蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

▲蘋果廣告提名2019年艾美獎最佳商業獎。(圖/翻攝自Apple,下同)

科技中心/綜合報導

第71屆年度艾美獎(Emmy Awards)頒獎典禮即將在9月舉行,入圍名單已在16日揭曉。除了知名電視節目和影集之外,蘋果公司與TBWAMedia Arts Lab廣告公司合作拍攝的兩支廣告也被提名2019年艾美獎最佳商業廣告獎,由於該獎項只有5個廣告提名,因此蘋果入圍2支廣告立即引起各界討論。

蘋果公司入圍艾美獎的兩支廣告分別是《在iPhone XS上拍攝-不要惹亂大地之母》(Shot on iPhone XS — Don't mess with Mother)、《在Mac背後-做些美妙的事情》(Behind the Mac — Make Something Wonderful)。

《在iPhone XS上拍攝-不要惹亂大地之母》類似於BBC蒙太奇(Montage)手法拍攝動植物和大自然,甚至有細膩的昆蟲照片,背景用美國金屬樂團麥加帝斯(Megadeth)的《Last Rites》。

《在Mac背後-做些美妙的事情》是一系列的黑白色影像,凸顯出所有年齡層的用戶,也展示了搖滾創作音樂家保羅麥卡尼(Paul McCartney)、諾貝爾和平獎馬拉拉(Malala Yousafzai)使用MacBook工作,背景搭配鋼琴家豪施卡(Hauschka)的《Sky》作為配樂。

今年提名最佳商業獎的商業廣告共5個,蘋果就入圍2支影片。據了解,蘋果公司先前就籌組團隊,專攻奧斯卡獎和艾美獎,這些獎項雖然不會增加廣告收入或收視率,但時常被視為「聲望」,讓新媒體團隊與手法獲得更多的肯定。