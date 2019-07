「很多人同意」川普自認沒歧視　再轟女議員：不喜歡美國就離開

▲川普不認為自己發表了歧視言論。(圖/達志影像/美聯社)



美國總統川普14日在推特發文,要幾個民主黨籍的女議員滾回「原國籍」國家,引發批評後,他15日接受媒體採訪時,更直接表示,「我的推文一點都沒有種族歧主義色彩,因為很多人都同意我的觀點,很多人都喜歡它。」川普強調,如果這些人不喜歡美國,可以現在就離開。

川普14日在推特寫道,某些「進步派」的國會女議員,她們都是來自那些政府徹底毀滅的國家,結果卻跑來對美國這個最強盛的國家指手畫腳,「為什麼不快點回到原來的地方,這些國家急需她們的幫助。這段自稱「沒有種族歧視」的言論,這兩天在美國引起譁然。除了被暗指的4位民主黨議員重砲反擊外,美國眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)更直轟「川普要讓美國再次白化」(making America white again)。

▲遭川普點名的4名議員(由左至右為特萊布、歐瑪、歐加修-寇蒂茲、普瑞斯利)。(圖/達志影像/美聯社)



川普遭到批評後,似乎也不以為意,15日在白宮外接受媒體訪問時表示,他一點也不覺得有種族歧視,因為有許多人支持他的言論,「美國經濟現在這麼好,如果你在美國不快樂,如果你只會一直批評,那麼你可以離開,你現在就可以離開。」川普也順道回擊裴洛西,「她說要讓美國再次變白,才是非常具有歧視意味的,我真的很驚訝她會這麼說。」

《美聯社》指出,川普這番言論凸顯出,他願意持續在種族議題上發表各種煽動言論,目的就是要確保2020年大選的基本票。值得一提的是,這次的事件不意外引來民主黨人士的批評,不過共和黨大老羅姆尼(Mitt Romney)反倒指出川普的言論充滿破壞、汙辱與分裂,「可以不同意政策,但要求美國公民離開真的已經失去分寸了。」

People can disagree over politics and policy, but telling American citizens to go back to where they came from is over the line.

除了在白宮受訪外,川普15日又在推特表示,「這些激進的左派女議員,到底什麼時候才要替自己粗鄙的言論,向美國還有以色列人民致歉?她們可怕又令人厭惡的言行,讓許多人都不滿意。」這次引來大西洋對岸,即將卸任的英國首相梅伊批評,同樣身為女性領導者,梅伊認為,「川普對女性說的這些話,讓人完全無法接受。」

We will never be a Socialist or Communist Country. IF YOU ARE NOT HAPPY HERE, YOU CAN LEAVE! It is your choice, and your choice alone. This is about love for America. Certain people HATE our Country....