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「很多人同意」川普自認沒歧視　再轟女議員：不喜歡美國就離開

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普不認為自己發表了歧視言論。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普14日在推特發文，要幾個民主黨籍的女議員滾回「原國籍」國家，引發批評後，他15日接受媒體採訪時，更直接表示，「我的推文一點都沒有種族歧主義色彩，因為很多人都同意我的觀點，很多人都喜歡它。」川普強調，如果這些人不喜歡美國，可以現在就離開。

川普14日在推特寫道，某些「進步派」的國會女議員，她們都是來自那些政府徹底毀滅的國家，結果卻跑來對美國這個最強盛的國家指手畫腳，「為什麼不快點回到原來的地方，這些國家急需她們的幫助。這段自稱「沒有種族歧視」的言論，這兩天在美國引起譁然。除了被暗指的4位民主黨議員重砲反擊外，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）更直轟「川普要讓美國再次白化」（making America white again）。

►►煽動種族主義！川普嗆「快滾回你的國家」　拉丁裔議員回擊：你害怕我們

▲▼遭川普點名的4名議員。（圖／達志影像／美聯社）

▲遭川普點名的4名議員（由左至右為特萊布、歐瑪、歐加修-寇蒂茲、普瑞斯利）。（圖／達志影像／美聯社）

川普遭到批評後，似乎也不以為意，15日在白宮外接受媒體訪問時表示，他一點也不覺得有種族歧視，因為有許多人支持他的言論，「美國經濟現在這麼好，如果你在美國不快樂，如果你只會一直批評，那麼你可以離開，你現在就可以離開。」川普也順道回擊裴洛西，「她說要讓美國再次變白，才是非常具有歧視意味的，我真的很驚訝她會這麼說。」

《美聯社》指出，川普這番言論凸顯出，他願意持續在種族議題上發表各種煽動言論，目的就是要確保2020年大選的基本票。值得一提的是，這次的事件不意外引來民主黨人士的批評，不過共和黨大老羅姆尼（Mitt Romney）反倒指出川普的言論充滿破壞、汙辱與分裂，「可以不同意政策，但要求美國公民離開真的已經失去分寸了。」

除了在白宮受訪外，川普15日又在推特表示，「這些激進的左派女議員，到底什麼時候才要替自己粗鄙的言論，向美國還有以色列人民致歉？她們可怕又令人厭惡的言行，讓許多人都不滿意。」這次引來大西洋對岸，即將卸任的英國首相梅伊批評，同樣身為女性領導者，梅伊認為，「川普對女性說的這些話，讓人完全無法接受。」

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關鍵字：川普,種族主義,歧視,白人至上,民主黨,北美要聞

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