5歲女童嚴重燙傷…游泳課遭譏「萬聖節不用戴面具」　母心碎寫公開信

▲ 伊莉莎白因火災燙傷。（圖／翻攝自臉書／Changing Faces，下同）

國際中心／綜合報導

英國5歲女童伊莉莎白（Elizabeth）幼時因火災嚴重燙傷，臉部留下明顯的傷痕，但仍堅強面對生命，父母也陪伴她走過痛苦的日子，沒想到上游泳課時卻被其他學童家長譏諷，稱她的臉「像是萬聖節面具」、「應該被關起來」，讓她的母親相當心痛。

伊莉莎白的父母利亞姆（Liam）和辛妮德（Sinead Soffe）原先住在都柏林，幾年前搬到卡達。利亞姆是一名土木工程師，到2022世界盃足球賽以前都得在卡達工作。他們在卡達生下伊莉莎白，但她2014年在一場空調設備引發的大火中嚴重燙傷。

這對夫婦此前曾描述過他們發現女兒身上著火時的畫面有多麼可怕，幾分鐘內房間就燒了起來。為了健保，他們帶著伊莉莎白和其他三名子女搬回英國。在伯明罕兒童醫院接受治療後，伊莉莎白最終還是失去幾根手指、頭髮和一隻耳朵。

▲ 儘管傷痕累累，伊利沙白還是相當開朗。

辛妮德15日在臉書上傳一則公開信，開頭寫道，「致那些讓我們的女兒過得比原本更辛苦的人們」。他們在信中詳細描述伊莉莎白上游泳課時，其他學童的家長是如何試圖逼迫伊莉莎白離開；還有一名家長表示，伊莉莎白應該被關在自己的國家。辛妮德也發現，許多大人經常盯著伊莉莎白直看。

辛妮德寫道，她理解孩子對伊莉莎白的好奇心，但無法理解那些成人對待她的方式，「為什麼會有大人說出『至少她不用戴萬聖節面具了』這種話，或是因為『她看起來很嚇人』，就拒絕在超市裡服務我們？為什麼會有成人認為，這是可以接受的行為？」

辛妮德表示，伊莉莎白是個了不起、堅強、有趣、有毅力、開朗且聰明的孩子，對身邊的人帶來許多積極的影響，「我希望我能讓那些對她差別待遇的大人知道，如果他們以貌取人，他們的孩子也會以貌取人、會有樣學樣。」