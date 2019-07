鼓勵女孩「甩了他」！20歲IG女網紅設計商品爆紅　女星直播也穿衣支持

▲ 傳達女性主義訊息的佛羅倫斯,目前在IG上有19萬名粉絲。(圖/翻攝自Florence Given IG,下同。)

國際中心/綜合報導

設計出一款印有「今天是美好的一天甩了他」的T恤,英國一名20歲的女插畫家佛羅倫斯(Florence Given)設計的T恤和托特包近日在社群平台IG上相當熱門,不僅被時尚雜誌《柯夢波丹》入選為2019年度影響者之一,還被英國歌手歐拉(Rita Ora)找去幫忙設計旅遊商品,後者稱她為「不可思議的賦權藝術家」。

根據英國《獨立報》報導,佛羅倫斯的設計風格大多採用鮮豔色彩和復古字體,但她備受關注的原因在於商品傳達出的女性主義訊息,像是印有「保護你的能量」(protect your energy)、「不要理會性別歧視者的胡說八道」(not taking any more sexist bulls)等字體的T恤。

佛羅倫斯表示,「我想鼓勵女性向出生的世界提出質疑,希望她們能找到力量,意識到自己不應該屈就於少於她們應得的待遇」。令人敬佩的是,佛羅倫斯也用行動支持自己的理念,像是之前她在分手之後,設計出一款用簡單1970年代風格的字體寫著「甩了他」(Dump him)的T恤,成為她受人尊敬的設計之一。

佛羅倫斯談到設計理念時表示,「我拋棄了男朋友,並意識到自己已經耗費大量時間和精力,投入到一個無意回報的人身上.......我苦撐是為了甚麼?我原本大可把精力放在自己身上,一直以來卻嘗試『修正』和『栽培』某人。」

她解釋,她已經厭倦在一段感情中「照顧一位大男孩」,並試圖打破傳統把女性局限於奴性的性別刻板印象,「因為我認知到女性很容易在感情中接受此一角色,而且不加質疑,這麼做只是為了印證有人愛我們,因此我想用自己的經驗,帶領其他年輕女性在認知上獲得同樣的解放,你不必屈就,你就是自己人生中的真愛,其他事情只是分散注意力的事。」

▼ 女星巴頓(Megan Barton-Hanson)曾在直播節目上穿上一件佛羅倫斯設計、印有「別因他們之前的性史評斷女性」的T恤。

佛羅倫斯在設計商品中傳遞出的強烈訊息,獲得不少女明星的支持,像是曾演出《愛之島》(Love Island)的女星巴頓(Megan Barton-Hanson)就曾在直播節目中穿上一件印有「別因他們之前的性史評斷女性」(stop valuing women based on their sexual history),回應不斷批評她之前從事色情行業的大眾。

據悉,佛羅倫斯原本就讀於倫敦時尚學院,但她在去年退學後,已將心力全部投注於追求藝術和全職寫作上,目前正在撰寫第一本書,探討男性凝視的流行程度如何塑造社會對於女性情慾的看法。她表示,「我想繼續通過對話,創作藝術品和寫作傳遞自身的觀點,這本書可以讓我做到這一點。」

▼ 佛羅倫斯其它的設計商品和插畫。