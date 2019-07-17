鼓勵女孩「甩了他」！20歲IG女網紅設計商品爆紅　女星直播也穿衣支持

▲ 傳達女性主義訊息的佛羅倫斯，目前在IG上有19萬名粉絲。（圖／翻攝自Florence Given IG，下同。）

國際中心／綜合報導

設計出一款印有「今天是美好的一天甩了他」的T恤，英國一名20歲的女插畫家佛羅倫斯（Florence Given）設計的T恤和托特包近日在社群平台IG上相當熱門，不僅被時尚雜誌《柯夢波丹》入選為2019年度影響者之一，還被英國歌手歐拉（Rita Ora）找去幫忙設計旅遊商品，後者稱她為「不可思議的賦權藝術家」。

根據英國《獨立報》報導，佛羅倫斯的設計風格大多採用鮮豔色彩和復古字體，但她備受關注的原因在於商品傳達出的女性主義訊息，像是印有「保護你的能量」（protect your energy）、「不要理會性別歧視者的胡說八道」（not taking any more sexist bulls）等字體的T恤。

佛羅倫斯表示，「我想鼓勵女性向出生的世界提出質疑，希望她們能找到力量，意識到自己不應該屈就於少於她們應得的待遇」。令人敬佩的是，佛羅倫斯也用行動支持自己的理念，像是之前她在分手之後，設計出一款用簡單1970年代風格的字體寫著「甩了他」（Dump him）的T恤，成為她受人尊敬的設計之一。

佛羅倫斯談到設計理念時表示，「我拋棄了男朋友，並意識到自己已經耗費大量時間和精力，投入到一個無意回報的人身上.......我苦撐是為了甚麼？我原本大可把精力放在自己身上，一直以來卻嘗試『修正』和『栽培』某人。」

她解釋，她已經厭倦在一段感情中「照顧一位大男孩」，並試圖打破傳統把女性局限於奴性的性別刻板印象，「因為我認知到女性很容易在感情中接受此一角色，而且不加質疑，這麼做只是為了印證有人愛我們，因此我想用自己的經驗，帶領其他年輕女性在認知上獲得同樣的解放，你不必屈就，你就是自己人生中的真愛，其他事情只是分散注意力的事。」

▼ 女星巴頓（Megan Barton-Hanson）曾在直播節目上穿上一件佛羅倫斯設計、印有「別因他們之前的性史評斷女性」的T恤。

佛羅倫斯在設計商品中傳遞出的強烈訊息，獲得不少女明星的支持，像是曾演出《愛之島》（Love Island）的女星巴頓（Megan Barton-Hanson）就曾在直播節目中穿上一件印有「別因他們之前的性史評斷女性」（stop valuing women based on their sexual history），回應不斷批評她之前從事色情行業的大眾。

據悉，佛羅倫斯原本就讀於倫敦時尚學院，但她在去年退學後，已將心力全部投注於追求藝術和全職寫作上，目前正在撰寫第一本書，探討男性凝視的流行程度如何塑造社會對於女性情慾的看法。她表示，「我想繼續通過對話，創作藝術品和寫作傳遞自身的觀點，這本書可以讓我做到這一點。」

▼ 佛羅倫斯其它的設計商品和插畫。