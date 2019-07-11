亞洲是一，世界也是一！安藤忠雄：大家一起活到100歲吧

日前安藤忠雄受忠泰建築文化藝術基金會邀請來台，舉辦「亞洲是一：安藤忠雄演講」，吸引超過三千人到場參與，擠爆台北國際會議中心！

亞洲是一，世界也是一。

這個 「 一」 是什麼呢？ 我們肯定不是奇異博士手中的一。

本次演講安藤忠雄將全亞洲視為世界的 「一個單位 」， 從亞洲視角出發，結合他50多年建築生涯所見所感，談到地球資源分配與生命課題。

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保持青蘋果的青澀，持續學習成長

安藤忠雄暌違多年再度來台舉辦千人以上的大型公益演講，安藤在開場時表示，自己與台灣擁有很深的緣分，也一直很喜歡台灣人充滿活力的樣子，自己剛從大阪趕來，看到如此盛大的場面，情緒也被感染到高漲起來，希望透過這場演講，能加深與台灣藝文、建築上的文化交流。安藤忠雄在演講中分享了「青蘋果理論」：「如果將人比喻成蘋果的話，年少時是青澀的青蘋果，隨著成熟會慢慢變紅，慢慢壞掉，但我希望每個人都能一直像顆青蘋果，永遠保持學習態度，持續成長。」。

安藤提到自己踏入建築領域至今已超過半世紀，接觸過的案件類型繁多，有普通民居、集合住宅、宗教建築、學校、美術館、博物館等，每次都會面臨不同的挑戰與學習契機，他在第一件民宅建案中了解到判斷力的重要性，從推動直島發展的福武總一郎身上學到意志力能成就任何事，在多次國外建案中體會到團隊協作能眾志成城，也在自己罹癌這件事中體悟了事情的一體兩面，安藤打趣道：「我摘除內臟後，依然健康的活著，同時還獲得更多的建案邀約，可能是因為『大難不死必有後福』，業主覺得很吉利。」透過這些生涯歷程與作品，他想勉勵大家，每個人都有平等的機會，只要夠努力，夢想就會實現。

圖片提供／忠泰建築文化藝術基金會

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