運轉600年曆不間斷的天文鐘，將宇宙帶到你面前

從13世紀開始，天文鐘開始在歐洲各地湧現，使用錯綜複雜的功能在任何特定時刻顯示諸如月相，太陽和月亮的位置以及黃道帶等訊息。

圖片來源 My Modern Met

布拉格天文鐘（Pražský orloj） 大致上包括三個主要部分：天文鐘面，代表太陽和月亮在天空中的方位，顯示各種天文資料；「行走的使徒」，每小時顯示使徒和其他移動雕塑；下部的日曆盤代表月份。它最早建於1410年，位於老城廣場的中心地帶。不到一百年後，被添加日曆錶盤，並安裝了哥特式雕塑裝飾鐘樓。在17世紀增加的小雕像分別代表了四種惡習。虛榮表現為一個人在鏡子裡欣賞自己，拿著一袋金子的守財奴代表貪婪，而另一個彈奏樂器的工具則表現出慾望，第四個雕塑是一個骨架代表死亡。當其他小雕像搖頭時，便會整點響鈴。

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天文鐘面，行走的使徒，日曆盤。／圖片來源 wikipedia

隨著時間的推移，時鐘一直在不斷修復，並於1945年5月8日在布拉格起義期間在納粹手中幾乎被摧毀，日曆板受到嚴重破壞，直至1948年時鐘恢復功能。布拉格天文鐘多年來一直在進行修復，最近修整從2017年7月開始，到2018年1月結束。

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