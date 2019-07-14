國際青年工藝設計競賽　羅詩婷、郭清渝獲首獎15萬+量產基金

▲來自普悠瑪文化工坊的學員羅詩婷、郭清渝，作品《原框·吧台椅／生生·壁燈／生生·方桌》獲得首獎，縣長饒慶鈴頒發獎狀及獎金。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

全台夏天最具創作爆發力的工藝盛事-台東縣政府辦理「2019 Craft Taitung國際青年工藝設計營」，12日在台東美術館辦理競賽決選暨頒獎典禮，首獎作品為來自普悠瑪文化工坊的學員羅詩婷、郭清渝《原框·吧台椅／生生·壁燈／生生·方桌》，獲頒獎金15萬元，以及6萬元的量產基金，台東饒縣長除允諾本項工藝設計營會持續辦理，並希望所有學員能夠常回台東創作。

縣府文化處表示，學員經過10日（7月3日至7月12日） 與各工藝師學習技法及跨國際專業設計師指導，創造出全新工藝設計品。從64名學員報名徵選，其中更含3名國際學員（1名中國籍、2名香港籍），到今日決選出競賽前三名作品與各工坊佳作一名，以高額總獎金30萬作為創作獎勵，從學員一件件別出心裁的作品，呼應台東在地文化的創作的精神，預告台東工藝新世代的全面來臨。

饒縣長致詞特別回應希巨蘇飛的講話，表示「Craft Taitung國際工藝設計營」在她任內會持續辦理，本項設計營經連續五年辦理，吸引多名跨國、外縣市工作室設計師、設計相關大專院校學生慕名而來臺東駐村學習在地工藝，累積日本、美國、英國、香港、中國等多名國際創作者前往社區、部落學習自然素材採集與本地工藝及文化，除地方推廣在地文化與技藝外，對於本地工坊相互激盪學習之下，於未來市場能獲得更佳的助益。

▲首獎作品《原框·吧台椅／生生·壁燈／生生·方桌》。

為了讓作品完整呈現，決審當中以展覽方式進行評審，經不斷慎重討論，從34名進駐工坊學員，分別選出前三名，分別為首獎作品《原框·吧台椅 / 生生·壁燈／生生·方桌》來自進駐工坊：普悠瑪文化工坊的學員-羅詩婷、郭清渝，頒發獎金新台幣15萬元；貳獎作品《魯凱獵人包系列 2019》來自進駐工坊：羅沙工作室的學員-李雅靖、劉開平，頒發獎金新台幣6萬元；參獎作品《乘坐在我們的榮耀之上／Poraric I Takowanan》來自進駐工坊：希巨蘇飛工作室的學員-高毅鴻、林冠誠，頒發獎金新台幣4萬元。

本競賽首獎作品會另外補助6萬元作為初次量產基金，以鼓勵學員作品未來發展可能性，並讓創作者學習創作到市場端的各種課題，讓工藝不束之高閣，而更能接近市場大眾。

▲饒慶鈴欣賞學員作品。

各工坊工藝師除了傳授技藝更分享各地方的故事與文化祭儀，此次營隊競賽發表學員講述取材及處理材料到實際工藝創作過程外，例如在開工前的祝禱儀式，或入山前的禮敬儀式，點出部落對於自然共處的敬意，多名學員創作概念皆融合其中，產生無法被取代的動人創作基礎。

【活動資訊】

活動日期：7月3日至7月12日

Craft Taitung臺東國際工藝串流計畫官方網站 http://crafttaitung.net

藤編與竹編工藝《普悠瑪文化工坊》鄭浩祥老師

月桃編織、鉤織與十字繡《阿美村手作坊》陳妍美老師

皮革工藝與漁獵竹器《Talem》藍保・卡路風

苧麻處理、應用與狩獵工藝《羅沙工作室》羅安聖、沙智美

漂流木創作與木工雕刻《希巨蘇飛工作室》希巨蘇飛Siki Sufin