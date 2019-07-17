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1年內近1200人身亡！蘇格蘭毒品死亡率創22年新高　居歐盟國家之冠

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▲台泰警方攜手查獲跨國走私80公斤海洛因毒梟案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蘇格蘭有1187人因毒品致死，但成癮人數仍不斷增加。（示意圖／記者張君豪翻攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

蘇格蘭在去（2018）年，有高達1187 人的人因毒品死亡，創下1996年以來的最高紀錄，更比2008年的數據增加了一倍多，位居歐盟國家之首；且其中有將近四分之三的死者為男性，而35至44歲的死亡比率又為最高，這些毒品成癮者大多服用海洛因、嗎啡等才致死。

蘇格蘭在2017年時已經有934人因毒品而死亡，不過吸毒成癮的人數仍不斷增加，據BBC報導，去年在有1187人因涉及毒品而死，比前年整整高出了27%之多，是1996年以來的最高紀錄；在2008年時，蘇格蘭有574位毒品成癮者離世，去年則已高出當年一倍多，數據十分驚人。

這些成癮者服用的多是鴉片類藥物，這類的主要用途是鎮痛，在中樞神經及消化系統起作用，雖也有正面用途，但使用不當則會有不良反應，像是海洛因、嗎啡等就屬於這類藥物，在蘇格蘭則因此導致1021例死亡；另外，苯二氮䓬類的精神藥物雖有抗焦慮、安眠的效用，但在未正常服用的情況下，也很可能與蘇格蘭的792例死亡有關係。

▲▼假醫生沒有使用拋棄式針管，反而使用玻璃針管及一根針頭去注射上百個患者。（圖／取自PIXABAY／示意圖）

▲不當使用海洛因、嗎啡等鴉片類藥物，很可能因此身亡。（示意圖／取自Pixabay）

除此之外，最新數據更指出，「蘇格蘭的藥物死亡率已高於美國報告的死亡率」，美國曾被認為是世界上最高毒品死亡率的國家。2017年時，美國有逾7萬因藥物死亡的案例，以1百萬的人口為基準，目前美國有217人的死亡率，蘇格蘭則是218人，數據已高出美國。

根據蘇格蘭所公布的性別統計顯示，去年有72%的逝世者為男性；至於年齡統計方面，35至44歲有442人因毒品致死，45至54歲有345人，25至34歲則有217人，其中則以35至44歲的年齡組有最高的死亡率。

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關鍵字：毒品,蘇格蘭,嗎啡,海洛因

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