17歲電眼妹摩鐵「全裸暴斃」！議員疑遭毒品控制　母崩潰：我女兒不可能嗑藥

地方中心／台中報導

台南市一名少女17歲少女11日到台中訪友，卻與5名男子在摩鐵內吸毒，少女疑似因混用毒品猝死，結果5名男子見狀嚇得一哄而散，直到業者整理房間時，少女的裸屍才被發現，全案曝光後引發外界關注。對此，台南市議員林燕祝表示，她懷疑少女遭毒品控制，但少女母親崩潰表示，「我女兒不可能嗑藥！」。

▲17歲少女參加毒品性愛趴暴斃，裸身陳屍台中摩鐵。（圖／東森新聞）

年僅17歲的少女11日上午還在臉書上發文，「我還有台中的朋友要拎我出門嗎」，沒想到14日便捲入毒品性愛趴當中，被摩鐵工作人員發現時，還全身赤裸地躺在房間床上。工作人員懷疑少女生前遭到性侵，嚇得趕緊報警處理。

▲少女11日才發文，沒想到事隔幾日卻已殞命。（圖／東森新聞）

據了解，少女是單親家庭，有一個弟弟，母親是越南籍新住民，疑似是因想幫媽媽分擔家計才會走上歧途；少女家屬接獲孩子的死訊後，17日上午也赴台中的殯儀館，態度低調神情哀戚。

少女母親也向台南市議員林燕祝求助。林燕祝經初步了解案情，懷疑少女遭毒品控制，但少女母親堅稱，「不可能，我的女兒是不會吸毒的，是不可能去嗑藥的」，另外林燕祝表示，「女兒都告訴媽媽說，就是酒吧（工作），因為她有告訴媽媽說，她未滿18歲很多公司都不請她。」

▲台南市議員林燕祝。（圖／東森新聞）

事件曝光後，少女朋友也感到相當不捨，在網路上PO文哀悼，「昨天聽到這個消息蠻震撼的，誠心希望妳一路好走，下輩子不要再為了賺錢冒風險，喪失寶貴的生命」。

至於少女確切死因、5名男子涉案程度，及整起事件的發生原因及經過仍有待檢警進一步調查釐清。（來源：東森新聞）

▲17歲長髮電眼妹毒趴暴斃，檢警向法院聲請羈押5名涉案男子的其中3人，但均遭駁回。（圖／東森新聞）

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