裸身暴斃17歲少女解剖！越籍母親悲痛現身殯儀館　全程靜默不語

記者鄧木卿／台中報導

台南市一名17歲少女日前和5名男子在台中市摩鐵開毒品性愛趴，結果疑似混用毒品猝死，5名男子見狀後嚇得一哄而散，將少女裸身棄置在房間床上。檢方17日上午解剖，越南籍的少女母親也在多名友人陪同下到殯儀館，生母一路閃躲媒體，不發一語，連記者詢問葬儀社人員要在何處設靈堂，也未獲回應。

▲少女母親在殯儀館不發一語。（圖／民眾提供）

死者上午10點至11點半進行解剖，生母在多名友人陪同下現身，面對媒體詢問是否覺得女兒很冤枉、檢察官有沒有說明死因等，母親都沒有回答，後來和葬儀社人員討論時，母親也一直未說話；至於死者靈堂會設在台中或台南，葬儀社人員也不願回答。

據悉，該名年僅17歲的少女自小在單親家庭中長大，母親是越配；少女疑似急於獨立，證明自己經濟能力不俗，因此積極與八大行業人士接觸想兼差，被酒店經濟網羅擔任傳播妹，在台南、嘉義一帶兼職，還疑似因此染上毒癮。

11日當天，少女北上到台中訪友，隨後還在社群網站中PO文「台中的朋友還有沒有人要拎我出去玩？」旋即吸引眾多網友報名，少女派對也一攤接一攤，直到14日凌晨與另外5名男子前往摩鐵開毒品性愛趴時，少女疑似混用多種毒品而感到身體不適，隨後暴斃猝死床上。其中一名男子當時還想「接力」，因此上前求歡，不料少女卻毫無反應，經一探鼻息後發現已無呼吸心跳，5人嚇得急忙穿衣逃離現場，留下赤裸的少女陳屍房內。

在案情曝光後，警方立即通知少女家長，並陸續將5名參與毒趴的男子緝捕到案。少女母親接獲噩耗後不敢相信，表示女兒僅透露她在酒店打工，不知其竟會跑趴暴斃，還不斷向民代哭訴「我的女兒很乖」。另一方面，遭逮的5名男子在檢方複訊後，其中3人遭檢警向法院聲請羈押，但稍早法院認為證據不足予以駁回，檢方將再度提出抗告，並進一步釐清案情。