「君子政黨不願勝之不武」　王世堅噴狂言：給韓國瑜一個機會⋯「輸」

▲王世堅。（資料照／記者陳家祥攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大選，一向看好韓國瑜的台北市議員王世堅16日受訪表示，民進黨是君子政黨，不願意勝之不武，「2020總統大選我們民進黨一定會給國民黨、給韓國瑜一個機會...輸」。

王世堅表示，韓國瑜勝出「合乎情理、意料之中」，國民黨早就應該讓最強的出來，因為倚天一出誰與爭鋒，國民黨既然有最強的倚天劍，一開始就徵召他，不要遮遮掩掩，讓韓國瑜在千呼萬喚下才出來，這樣子對國民黨的氣勢其實是略有減損。

王世堅強調，他之所以會這麼主張，是因為他認為每個黨都要讓最強的人出來，台灣已經沒有時間虛耗，各黨派最強出來，2020就國家定位、台灣前途論戰個清楚；第二點，最強的出來之後，有了輸贏，輸的一方就接受贏的一方的主導，不要再那麼多雜音；第三點，國民黨拔出倚天劍，不要2020打輸了再來怪兵器不好，即便對民進黨而言郭台銘較好打，韓國瑜最難纏，但是他們樂見。

王世堅強調，「因為我們民進黨，我們是君子政黨，我們不願意勝之不武；2020總統大選我們民進黨一定會給國民黨、給韓國瑜一個機會...輸」。

另外，王世堅也酸，台北市長柯文哲透過咒罵民進黨向剛初選落敗的鴻海創辦人郭台銘招手，跟郭台銘說「讓我們柯郭瞎在一起」，「我會騙，你有錢，剛好，可以成為第三組候選人」。他判斷柯文哲已經和郭台銘有接觸，預設了他自己要當老二，郭台銘來當老大，對柯文哲來說有錢就好。