徐永明：韓國瑜2次選舉拿3億　擬提修法帶職參選要追回選票補助款

▲徐永明PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／徐永明）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨投入2020大選，中國文化大學新聞系主任胡幼偉估算全台可能有906萬3000人挺韓選總統。時代力量立委徐永明16日在臉書PO文指稱，「這900萬票若真的到手，一年時間，市長、總統選票補助款等至少3億入口袋，韓選舉真的發大財，但人民大失血的損失誰來賠！」

徐永明在臉書PO出一篇281字的文章，開頭第一句就是「韓國瑜發大財，人民大失血，明日提修法阻絕爛咖政客」，他強調，喊出韓國瑜票數可以達到900多萬票根本是天方夜譚，韓出馬選總統，有國民黨的政黨基礎再加上中間募款，如果這900多票真的到手，一年內經歷市長、總統兩次選舉，「選票補助款等至少3億入口袋，韓選舉真的發大財，但人民大失血的損失誰來賠！」

▼▲徐永明（下圖）認為韓國瑜（上圖）在兩次選舉中可能可以拿到3億的補助款。（圖／記者羅婉庭、季相儒攝）

「本辦明天一早會與高雄市議員等黨內同仁，共同召開記者會提出修法，阻絕投機取巧的政客。」徐永明表示，這麼做是希望讓想帶職參選的政客去職，「只要投入另一場選舉，就該把上一場選舉補貼費用吐出來，一點便宜都不能占」，同時也希望藍綠雙方都不要抱有私心，支不支持修法，人民都等著看。

對於徐永明的指控，目前尚未韓國瑜尚未出面回應。不過，文章PO出之後，網友們也紛紛在底下留言回應，大多都是力挺修法，「支持修法廢除選舉補助款，選上了本應為民服務，只有付薪資即可」、「非常支持！政治圈中太多騎驢找馬的政客」；但也有網友不認同，留言反酸，「時力不當小綠沒關係，但重要大選時請別扯台灣後腿」。