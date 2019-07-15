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看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭「是演的」！看守所：她一切正常

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記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄大社果菜市場弒母案爆發後，19歲的鄭姓女子被起底與韓姓男友預謀殺害母親。看守所表示，鄭女在監獄中吃喝正常，完全看不出任何情緒起伏，回想起鄭女被警方逮捕時，痛哭並彷彿不知母親死亡的情景，讓人不寒而慄。

鄭女原先以關係人接受調查，卻在檢察官詢問後因涉嫌教唆殺人轉列被告，關鍵原因就是她與韓男的對話訊息中，多次拿雙方的未來慫恿男友殺害母親，甚至討論出具體的殺人、逃亡計畫。

▲▼高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信。（圖／東森新聞）

▲鄭女涉嫌教唆殺害直系血親尊親罪。（圖／東森新聞）

▲大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲鄭女目睹媽媽遭到韓男殺害。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據悉，鄭女在13歲時透過網路結識韓男，兩人感情糾結7年，直到1年多前才正式交往，但鄭母看韓男無業又只會在家上網，便不想將視為掌上明珠的獨生女交給對方，甚至出言諷刺韓男外型「又黑又小」；至此，鄭女及韓男的戀情不斷受阻，也默默地埋下殺機。

韓男13日上午8時5分，埋伏在住家7公里遠的大社果菜市場，一見到46歲的鄭女王姓母親便掏出購買好的刀，一刀從下顎貫穿臉部，導致王女送醫不治身亡。警方獲報後立刻在韓男家中逮捕韓姓兇嫌與一同逃離的鄭女，而鄭女被逮時一臉不知情母親身亡，當場崩潰痛哭。

▲▼高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女聽訊崩潰。（圖／翻攝臉書）

▲▼韓男與鄭女被警方逮捕時，鄭女當場痛哭。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信。（圖／翻攝自當事人臉書）

鄭女的父親聽聞消息後崩潰痛哭，不敢相信女兒竟是兇手，「有可能嗎？不可能，不可能，我覺得不應該是這樣子」，甚至想為對方尋求法律協助。鄭女的爺爺也說，鄭女平常都跟媳婦黏在一起，感情很好，兒子知道這件事後也哭了一整晚，本以為孫女會跟韓男結婚，「（嫌犯）卻把岳母殺死，這樣的愛情路是要怎麼走下去？」

相較於爸爸痛失妻子哭了一整晚，據《TVBS》報導，鄭女待在看守所中，吃喝都非常正常，情緒非常平靜，恐怕是韓男預謀已久，心中早就做好建設。

橋頭地檢署表示，由於韓男、鄭女事前討論過逃離案發現場、躲避警方通緝等，因此有逃亡的疑慮，分別被依涉嫌殺人罪、涉嫌教唆殺害直系尊親罪聲押禁見。

▼鄭女被逮後的冷靜，與失去妻子痛哭的爸爸形成強大的對比。（圖／翻攝IG）

▲▼看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭「是演的」！看守所：她一切正常。（圖／翻攝IG）

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關鍵字：大社,兇殺,女友,聲押,教唆

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