男友創分身帳號！相簿全是「前任銷魂影片」死不刪：想留美好回憶　她氣炸

▲女網友發現男友創了分身帳號，並且在裡頭保存與前任的害羞影片。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者朱世凱／綜合報導

「怎麼辦？男友死不刪這些影片…。」香港一名女網友發文表示，她近日發現男友竟然開了一個臉書分身帳號，並且在相簿裡面上傳許多「與前任激戰的」影片和照片，她氣得要求男友刪除，但對方卻說「想保留美好記憶」，所以不願照做。原PO無奈求救，「該為這件事繼續吵下去嗎？還是要尊重他的想法？」

原PO在「香港討論區」貼文指出，「如果妳的現任男友一直保存前女友的壞壞影片，還有完事後的合照，妳們會怎麼做？因為我發現，我男友開了一個假的臉書帳號，裡面相簿全是他與前任的激戰影片（女的叫得超銷魂），可是當我要求男友刪除，對方卻死都不肯，還說想保留美好記憶，讓我不知該是好。」

▼女方看見影片後，整個人氣炸了。（示意圖／CFP）

她接著說，「值得一提的是，這個前女友自從他們分手後，還會一直傳Line訊息騷擾我男友說，想做回朋友（即使那個女生已經知道我的存在），你們覺得這要不要緊啊？我應該繼續尊重男友的意見嗎？還是不斷要求刪除影片免除後患？很怕為了這件事繼續爭執下去。」

網友看完以後激動地在留下回應，「應該要刪吧，這是對前任和現任的尊重」、「妳就不小心讓他外流，看他怕不怕」、「分手不是最佳的選擇嗎？」、「他可能想到處跟兄弟分享吧，我是覺得刪了比較好」、「快分手吧！」、「其實妳自己已經有答案了不是嗎？」

▼多數人普遍無法接受原PO男友保存影片的行為。（示意圖／123RF）

不過也有人說，「我先看完再幫妳做決定」、「阿就已經是前任了，妳還擔心什麼」、「回憶而已，別放心上」、「自己要選渣男，自己承擔後果」、「為什麼這種人都會有女友？」、「他就算聽妳的，刪掉了，難保之後不會再跟別人拍」、「妳是不是擔心前任又搶走妳男友？」。