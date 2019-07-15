　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男友創分身帳號！相簿全是「前任銷魂影片」死不刪：想留美好回憶　她氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲女網友發現男友創了分身帳號，並且在裡頭保存與前任的害羞影片。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者朱世凱／綜合報導

「怎麼辦？男友死不刪這些影片…。」香港一名女網友發文表示，她近日發現男友竟然開了一個臉書分身帳號，並且在相簿裡面上傳許多「與前任激戰的」影片和照片，她氣得要求男友刪除，但對方卻說「想保留美好記憶」，所以不願照做。原PO無奈求救，「該為這件事繼續吵下去嗎？還是要尊重他的想法？」

原PO在「香港討論區」貼文指出，「如果妳的現任男友一直保存前女友的壞壞影片，還有完事後的合照，妳們會怎麼做？因為我發現，我男友開了一個假的臉書帳號，裡面相簿全是他與前任的激戰影片（女的叫得超銷魂），可是當我要求男友刪除，對方卻死都不肯，還說想保留美好記憶，讓我不知該是好。」

▼女方看見影片後，整個人氣炸了。（示意圖／CFP）

▲▼電腦。（圖／CFP）

她接著說，「值得一提的是，這個前女友自從他們分手後，還會一直傳Line訊息騷擾我男友說，想做回朋友（即使那個女生已經知道我的存在），你們覺得這要不要緊啊？我應該繼續尊重男友的意見嗎？還是不斷要求刪除影片免除後患？很怕為了這件事繼續爭執下去。」

網友看完以後激動地在留下回應，「應該要刪吧，這是對前任和現任的尊重」、「妳就不小心讓他外流，看他怕不怕」、「分手不是最佳的選擇嗎？」、「他可能想到處跟兄弟分享吧，我是覺得刪了比較好」、「快分手吧！」、「其實妳自己已經有答案了不是嗎？」

▼多數人普遍無法接受原PO男友保存影片的行為。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

不過也有人說，「我先看完再幫妳做決定」、「阿就已經是前任了，妳還擔心什麼」、「回憶而已，別放心上」、「自己要選渣男，自己承擔後果」、「為什麼這種人都會有女友？」、「他就算聽妳的，刪掉了，難保之後不會再跟別人拍」、「妳是不是擔心前任又搶走妳男友？」。

ET快訊
獨／祝福韓國瑜2020選總統　楊秋興轉向支持「這個人」
「韓郭配」代表國民黨出征2020？　杏仁哥點出關鍵在「2個字
命理師卜卦總統大選「4大天王」！3人「同卦象」只有他不一樣

關鍵字：前任,男友,女友,影片,相簿,臉書,分手,情侶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／爽玩刺激滑水道！23歲男一衝下來「心臟停了」⋯當場死在遊客面前

影／「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

工作群組回「OK手勢」貼圖！他當場被主管叫去填離職單

影／餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅…下秒「產卵爆生白蛆」　他看傻：是慈母

搭火車到基隆！小情侶「上下摸舔」猛嬌嗔…羞羞液體當場流出　她傻了

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

【這就是街舞2】EP9 虐心淘汰戰!千璽苦難抉擇 戰隊 Battle升级 小豬怕遇團滅危機｜羅志祥 易烊千璽 韓 庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

社區爆集體腹瀉！北京朝陽區52人確診感染「諾羅病毒」

影／浴室玻璃門突爆炸！長髮妹秒變「全裸刺猬」濺血…隔天「角膜脫落」

12歲男童每天跳繩1000下...一年後卻變「全班最矮」　爸知道原因後崩潰了

男友創分身帳號！相簿全是「前任銷魂影片」死不刪：想留美好回憶　她氣炸

華聞快遞／廣東已建成近9000座5G基站　估2022年產值破兆

半小時被丟2石頭！　貓熊萌躺一半「抖一下」　動物園：一切正常

林鄭月娥想下台多次被拒？　北京：沒聽說過，堅定支持她施政

「美對台軍售」北京制裁名單　陸官媒點名這幾家「軍火商」

27年來新低！陸第二季經濟成長率僅6.2% 　王軍：下半年有望回穩

整罐面霜卡「後花園」…他忍痛2天急求診：洗澡跌倒害的！網傻眼狂噓不單純

求職該「灑網or專一」？2位新鮮人熬5年...只有「他」變公司總監

「碧湖君鄰」2店面標租　底價各70萬元以上

吳廣義／國民黨恢復黨章「總統不兼主席」　黨政分治才是進步

快訊／姜至奐認了性侵職員！　低頭謝罪2受害者：我會活著贖罪

伊朗總統喊話「有條件」重啟談判　蓬佩奧：災難一場！

賤賣土地給弟媳「A走上億元」！中信老臣再涉案　檢大動作搜索約談

結婚8月小龍女爆婚變！　放閃照全刪光…洋老婆傳爭117億家產

盧廣仲罕見脫了！6塊「冰塊盒腹肌」首曝光　網驚嚇high爆：這麼壯

安心購！桃園全國東方美人茶得獎茶　有貼「防偽封籤」

從新北戰到高雄！大豐摃上中嘉　系統搶客戶變頻道授權戰爭

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

大陸熱門新聞

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

當花童竟變浮屍！9歲女孩死因曝..

沙田遊行11萬人　學生倒地讓急..

一場暴雨4女兒全死　最小僅2歲

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩..

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下..

男童每天跳繩1000下卻變「全..

11歲男喝下一碗藥...半小時..

傳言失聯女童「陪葬配冥婚」

孕婦不堪家暴逃回家　丈夫竟上門..

魯蛇娶烏克蘭女神！老婆帶閨蜜「..

捲入分析師風波！楊世光曾說大陸..

紅衣小女孩突衝出！黑車當場高速..

「20÷2X=5，X=？」家長..

更多熱門

相關新聞

弒母案割斷頸動脈　狠男兇殘一刀奪命

高雄大社果菜市場割頸案，案情急轉直下，現在陸續爆出竟然是女兒教唆男友殺害母親，震驚外界。橋頭地檢署檢察官和法醫15日對死者遺體進行解剖複驗，發現死者身上只有一處3公分刀傷，卻深及頸部靜脈和動脈，導致大量出血、不治死亡，初判是「一刀奪命」。

他強X女友3次　挨告拿獎狀喊「我品學兼優」求減刑

親生女教唆弒母　用「未來」當籌碼

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

人夫沙灘上「黑森林探頭採蜜」　老婆曬太陽享受

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面