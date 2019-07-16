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職場新鮮人月花2000「具備保險+投資」　高CP可分期繳…還有專家代操

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▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲社會新鮮人踏入職場必須先努力累積工作實力。（圖／視覺中國）

財經中心／綜合報導

社會新鮮人剛從校園畢業，準備進入職場，把所有的精力和時間都花在工作與在職學習上。不過有壽險業者建議，社會新鮮人除了累積實力之外，仍要開始學會精打細算，就算剛出社會領著較低的薪水，也要利用投資時間換取獲利空間，追求高CP值的未來規劃。

根據勞動部今年1月底釋出的「大學畢業生全時工作薪資統計」資料，畢業後總年資1年以下，薪資未滿4萬元的民眾占69.5%。初入職場的年輕人除了薪水低，時間跟精力都花在工作及在職學習上，對於退休規劃的想法總因時間還很遙遠，無暇也無心規劃。

然而壽險專家提醒的是，除了要養活現在的自己之外，也要養活退休後的自己，因此建議新鮮人掌握「錢少」、「時間多」的特質，為自己的退休提早作準備。例如富邦人壽推出的「吉祥理財變額萬能壽險」，即強調「分期繳費、保險＋投資二功能、三大投資標的」三大特色，年輕人每月最低只要2000元，就能買到高保障，累積資產的部分除提供主、被動投資的共同基金與ETF外，還有專家代操的「全委帳戶」。

該保單特色之一，是分期繳費用投資時間換取獲利空間。分期繳費的特性即善用時間，透過定期定額將投資風險分散，對應職場新鮮人距離退休可能還有3、40年之久，完全是年輕人才具備的優勢。投資型保單的分期繳費除提供月繳外，還有季繳、半年繳和年繳，對於領有績效獎金或年終獎金的人，也提供彈性繳費讓保戶可以隨時投入資產累積的計畫。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲低薪該如何保障自己的人生？（圖／記者周宸亘攝）

以富邦人壽內部資料來看，「吉祥理財」70%保戶集中在40歲以下，顯示這類由保戶自選標的投資型保單深受年輕族群喜好，其中21歲到30歲占37%為大宗，平均月繳保費約為新台幣3100元。因教育程度的普及，年輕人對於金融商品的了解及接受度也隨之提升，懂得利用時間的複利效果，透過投資型保單每月定期定額，既能分散風險又可累積財富。

此外，保險與投資二大功能兼顧責任與累積資產！投資型保單能滿足民眾保險與投資一次購足的需求，初入職場是新鮮人「能力」與「責任」齊步走的開始，年輕人可掌握以十分之一的年所得，購買年所得10倍保額的「雙十原則」。

透過投資型保單「定期定額」做完整的投資計畫，在不同的人生階段，還可隨時調整保障額度跟投入資金。以25歲男性為例，月收入3萬元，每月提撥新台幣3000元，便能買到360萬的保險額度，實現雙十原則；若以報酬率5%來試算，持續繳費到60歲，保單價值約230萬，同時還能享有360萬的身故保障。

投資型保單除了壽險保障以外，還附加意外、醫療、住院等附約，以富邦人壽「吉祥理財」的保戶來看，將近60%保戶有附加附約，且年紀越輕，附加附約的比例越高。其中，在21到30歲的保戶中，男性投保附約的比例53%明顯高於女性47%，顯示年輕男性對風險管理的意識相對高於女性。

▲聊天,滑手機,喝咖啡,電腦,手機成癮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲投資型保單可以讓客戶靈活使用。（圖／Pixabay）

投資型保單的另一特色是提供多樣化的投資選擇，讓保戶靈活配置。以「吉祥理財」來看，投資標的包含主動式管理的共同基金、被動式管理的ETF，還有專家代操的全委帳戶。共同基金與ETF適合自主性高，喜歡自己投資配置的保戶；若沒時間理財，也可以選擇專家代操的全委帳戶。

以「吉祥理財」保戶的投資偏好來看，95%的保戶選擇基金及ETF佈局，顯示該保單保戶傾向自己掌握投資契機，基金轉換自由配置。此外，富邦人壽還提供每年6次的免費轉換次數，讓保戶依照經濟形勢的變換調整配置比率及投資標的。

最後，保險業者也提醒，民眾在投保投資型保單時需特別留意3大點，一是投資型保單由保戶自負盈虧，不保證獲利；二是維持保單效力，保戶除持續繳費外，亦須注意帳戶價值是否足以支應保單費用；三是新臺幣投保的投資型保單，若選擇外幣計價的基金，則須自行承擔匯率風險。

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關鍵字：社會新鮮人,大學畢業生,保險,投資

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