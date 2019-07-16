上海特斯拉最快9月試產　發通知催面試者「越早報到越好」

▲特斯拉積極拓展中國市場，加快上海工廠投產腳步。圖為特斯拉Model 3到貨上海。（圖／澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

今年1月才開始在上海建廠的特斯拉火力全開！據陸媒報導，近日通過面試的部分求職者，已經陸續收到上海特斯拉的口頭錄用通知， 要求他們「越早報到越好」。知情人士稱，這是為了趕上9月試產後，上海製造的Model 3新能源汽車要在今年底、明年初就上市販售的計畫。

在特斯拉大舉擴張中國新能源汽車市場，以及中美貿易爭端的背景下，特斯拉上海工廠的進度一直備受關注。

▲特斯拉工廠示意圖。（圖／路透）

去年底特斯拉CEO馬斯克訪華後，確定在臨港地區建設集研發、製造、銷售於一體的超級工廠，並於今年1月開工。今年7月一場由上海市政府舉辦的記者會上，上海市發改委主任馬春雷表示，特斯拉上海整體工廠工程建設已基本完成，今年年底就要投產，然後逐步提升到每個星期約3000輛左右的產能。

他說，「相信今年底、明年年初」，大家就可能看到或者是買到，在上海生產的特斯拉Model 3新能源汽車。

另據《21世紀經濟報導》，知情人士稱，上海特斯拉本月29日便將開始進行培訓。這意味著，屆時特斯拉上海工廠將迎來首批一線員工。

為什麼動作如此迅速，據瞭解，是因為海工廠9月份就要開始試產，以完成年底正式投產的計畫。

事實上，今年5月底，特斯拉在浦東臨港進行了首次公開大規模現場招聘，涵蓋了沖壓、焊裝、塗裝、總裝四大產線，也包括了設施運營、物流等其他部門；7月6日，特斯拉又在浦東新區舉行了一場招聘會，主要是工廠技師、班組管理類職位。

目前正在建設的特斯拉上海工廠是項目第一期中的「第一階段」，總投資 140 億元人民幣，建成後年產能為 15 萬輛純電動車，車型為 Model 3。

▼特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）