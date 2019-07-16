台商資金回流帶來商機　保險業建議開放高齡化、保障型商品

▲台商資金回流，25%可進行金融投資，其中包括保險商品。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

立法院會3日三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，台商可以將資金匯回專戶，除了可享租稅優惠之外，也允許台商匯回資金25%限額存入信託專戶或證券全權委託專戶內從事金融投資，其中包括購買保險商品。對此，壽險公會上星期發函各公司搜集意見，業者多建議保險局開放高齡化、保障型商品。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」內容指出，境外資金於2年內匯回外匯存款專戶，可享租稅優惠第一年8%、第二年10%；若用於實質投資，稅率可再減半為第一年4%、第二年5%。

為避免資金炒房，規定只有匯回資金的5%，可自由運用、25%限額內存入信託專戶或證券全權委託專戶內從事金融投資，其中包括保險商品，並由金管會擬定可投資的金融商品類別。

據了解，金管會認定金融商品投資，除了股票，保單也可成為選項，但將限定險種投資，高儲蓄險保單就不行。

對此，壽險業者表示，台商回流資金政策避免炒房，也不希望買高儲蓄險保單，因此壽險公會發函統整資訊，讓業者建議回流資金可以買何種商品，再由公會整理後建議保險局。

而壽險業者多建議，資金匯回台灣可以投資個人保險商品，也不鼓勵買高儲蓄險保單，因此建議方向主要朝著高齡化商品和保障型商品，提供台商的購買選項。